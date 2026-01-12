「土方之亂」燒到金融機構 建商盼放寬18月內開工限制

我的頻道

記者藍鈞達、黃寅／台北12日電
營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，建商指出，新制雖立意良善，但在執行面確實存在困難。（記者陳正興／攝影）

營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，如今也延燒到金融機構。上周已有銀行業者接獲建商反映，因土方無法去化，建案即使取得建照仍無法動工，希望銀行在不動產授信上，能認定適用央行規定「限18個月內開工」的除外條款。不過，銀行陷入兩難，一方面理解建商處境，另一方面也擔心認定若缺乏明確依據，在金檢或監理查核時遭質疑，尤其土方問題是否構成不可抗力因素，現行規範並未明確釐清。

內政部國土署1月1日公告實施「營建剩餘土石方全流向管制」，要求所有載運土方的砂石車須加裝GPS定位系統，並使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去紙本申報制度。北部建商指出，問題在去年下半年逐步浮現，今年初情況更趨嚴峻，幾乎所有土方業者在1日前後同步寄出通知，表示暫停收受土方，讓原本準備開工的建案瞬間卡關，連「第一鏟」都動不了。

台中市大型營造商、麗明營造董事長吳春山則說，現實問題在於土資場不足，新制雖立意良善，但在執行面確實存在困難，「政府應該準備好，再來執行」。

他指出，土方若能妥善管理，其實是可循環再利用的資源，而非單純的廢棄物。

專門承攬別墅工程的禾固營造董事長張啟章表示，部分建案的地基與地下室早已開挖完成，短期內尚未感受到土方去化壓力；但若新制持續推動，問題勢必浮現。

他說，一座土資場的設置涉及環保等多項審查，從規畫到啟用至少三年，短時間內不可能快速補足量能，土方去處問題恐將逐漸擴大。

除了面臨土方處理問題，如今連資金問題也浮出檯面。建商指出，央行選擇性信用管制中，針對土建融要求18個月內動工，原本就讓建商在取得土地、建照與開工時程相當吃緊，如今即便順利取得建照，卻因土方無處可去而無法施工，時間壓力反而更大。建商說，並非刻意延後開工，而是「想開也開不了」。

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶表示，選擇性信用管制已對建商衝擊很大，國土署的土方管制配套不足，「只能期待本周國土署是否有回應」，否則停工更會衍生公共安全與非法棄置風險。

據了解，如果18個月未開工，雖然央行並未明確要求罰則，但大型行庫多半會以加碼利率半碼到一碼，並按比例陸續回收本金10%甚至20%不等的措施。

大型行庫主管則說，建商的說法「並非沒有道理」，但央行的規定除外條款，是針對疫情或缺工缺料的大環境因素，或公務機關審照延宕，因此銀行不敢自行定義什麼情況可視為不可抗力。目前各銀行多採個案處理，要求建商提出地方政府函文、土資場拒收證明等佐證，再送交總行評估，但仍缺乏一致標準。銀行主管表示，銀行也不願把建商客戶打死，「否則貸款成呆帳，受傷的還是銀行」。

