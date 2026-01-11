台積電股價追平天價 去年營收創紀錄 法說會行情再發功

台積電12日股價以1700元台幣開高後一度衝達1705元台幣，追平先前所創的歷史新高價。（路透）

台積電 去年第4季及全年營收雙雙寫歷史新高，法說會預計在1月15日召開，法人看好今年首季美元營收有機會再創歷史新高，12日股價以1700元台幣開高後一度衝達1705元台幣（下同，約53.5美元），追平先前所創的歷史新高價。

台積電2025年12月合併營收3350億元，月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高，去年第4季新台幣營收首度突破1兆元，達1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創單季新高。

台積電去年12月營收表現優於預期，2025年總營收達3兆8090.5億元，年增31.6%，同步創歷史新高；台積電預計15日召開法人說明會，將公布去年財報及今年的展望，資本支出等，將成為科技產業重要風向球。

台積電法說會前，內外資掀起一波目標價調整風潮，統計今年以來，已有10家內外資調高台積電目標價，基本上由2,000元起跳，目標價介於2000元至2400元。

台積電去年第4季及全年營收雙雙創下歷史新高， 法人看好今年首季可望呈現淡季不淡，尤其是可望因先進製程漲價生效而受惠，推升美元營收可能較去年第4季季增或至少持平，有機會再創單季歷史新高。

台積電12日以1700元開出， 上漲20元， 漲幅1.19%，股價開高後一度拉升至1705元， 追平歷史新高價。