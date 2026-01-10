根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

我的頻道

記者陳宛茜／台北即時報導
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

蔡昌鈺大學、研究所唸的都是會計，但他其實是大二考上計帳士後，才真正對會計師這個職業產生興趣。他大四開始備考會計師，花了兩年準備、碩一升碩二前通過會計師所有科目；最後兩個月每天讀滿12個小時、沒一天休息。他認為，不管天資如何，「只要好好準備、就會有好結果」。

和同齡人相較，蔡昌鈺很早便對人生展開規畫和探索。「我一考上會計系，就開始思索自己未來要幹什麼。」在大學生都還在玩樂的大二階段，他便嘗試考計帳士並如願考上。準備過程中，他確認自己喜歡會計師的工作內容—不只是作帳，還能輔佐企業上市上櫃，對企業和社會產生一定的影響力。一旦熟悉會計業務，要轉職金融業或科技業都沒問題。

會計師考科共七科，每科保留3年期效。蔡昌鈺大四時考過五科、碩一時再考過最後兩科。一邊備考還要一邊準備學業，蠟燭兩頭燒相當辛苦。他擅長擬定讀書計畫，備考前先設定目標、安排每天的讀書時間。

會計師有許多需要背誦的科目，蔡昌鈺根據自己的「腦波狀態」安排準備的科目。他把必須背誦的科目排在早上，因為剛醒來頭腦清醒、記憶力較佳。下午頭腦變靈活了，就準備需要演算等複雜腦力的科目。晚上念書念累了，便練習簡單、容易上手的科目。

背誦記憶題時，蔡昌鈺也有獨門祕訣。他會一個單元一個單元按次序背誦，今天先背誦第一個單元，第二天背誦第二個單元前，先背誦第一個單元。如此疊加累積，到最後每個單元都很熟。他認為這是短期之內加強記憶力的好方法。

許多考生備考時會戒掉滑手機。蔡昌鈺恰恰相反，他習慣在睡前留一小時滑手機，看好笑影片放鬆，療癒一天的疲憊。考前兩周，他每天都是12點前上床、睡滿八小時，讓自己有最好的體力應考。考前也不再寫新題目，避免信心受打擊影響正常發揮。他認為，保持好心情和好體力，好好準備就會有好結果。

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

