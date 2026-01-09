台灣動保法修法拍板 棄養可罰百萬 民團憂逼民眾放生野外

收容所暴量 行政院通過動保法部分條文修正草案，對安樂死規定更嚴，獸醫擔心未來恐會讓第一線獸醫更不敢執行，收容所也會更加不足。(記者許正宏／攝影)

行政院會昨端出動保新制修法，若飼主遺失寵物 5天內未申報，就會視為棄養，最重可罰100萬元(台幣，下同)；飼主因故將寵物送到動物收容處所或指定場所收容處理，也須符合「一定條件」否則照罰；現行飼主不能續養的原因，分為生理因素、行為問題、個人因素等三類，虐待動物致死且情節重大者，加重其刑至1/2，並將收容所安樂死 條件文字明確化。

不過動保團體憂心，新規恐導致民眾直接將動物棄養到野外，陳中興說，通常會把動物送到收容所的飼主，都是有迫不得已的原因，若真的要棄養，本來就不會多跑這一趟，就是直接丟到野外了。農業部 動物保護司副司長陳中興說，之後會在子法裡訂得更明確，後續會再找地方政府、相關團體跟法學專家研議。

民進黨立委張雅琳質疑，「法規很理想，規定處罰都很好，但實務問題仍待解決」，她說，飼主未符「一定條件」送交政府動物收容處所，否則視為棄養，但真正問題不是丟到政府機關，而是被丟棄在路上、山區、人煙稀少處地，那些才是出問題的地方，且「一定條件」授權主管機關訂定，定義相當模糊。

修法規定飼主遺失寵物必須申報，張雅琳指出，目前寵物晶片推動率有限，就算立法規範飼主遺失寵物必須申報，但恐怕也找不到飼主，這問題若不釐清，後續罰則根本無從談起，應該開公聽會細緻討論。她也提到，擅自經營寵物繁殖及買賣業者雖有罰則，主管機關也能沒入，但後續收容才是問題，全台收容所都爆滿。

家中飼養三隻貓的陳小姐表示，若真有心棄養的人，恐怕會選擇私下丟棄，反而不會多此一舉申報遺失，相關規定未必能真正嚇阻棄養行為。另有民眾指出，部分民眾在收容所領養後，才發現與實際飼養狀況不符，若退養或送回收容所條件過於嚴苛，恐降低民眾主動領養意願。

政院版動保法修正草案重點包含強化飼主責任、提升收容管理、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，草案將送立法院審議。

農業部解釋，過去常有人將寵物直接丟在收容所門口，造成許多麻煩，未來必須與收容所人員面對面完成交付，避免構成棄養。

此外，過去常有飼主以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養事實，修正草案規定，經指定公告應辦理登記的寵物飼主，應在遺失事實發生次日起的5日內，向地方政府申報遺失，除非受傷、住院等正當理由，否則就被視為棄養動物。

若飼主任意棄養，未來罰則將提高，從原先處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，提高至可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

宰殺、故意傷害動物，導致動物身體嚴重殘缺者，也加重刑度，可處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金；使用藥物、槍械、暴力凌虐方式，致動物死亡且情節重大者，加重其刑至1/2。

草案將安樂死條件明確化，明定為經獸醫師檢查，動物患有「法定動物傳染病、生理狀態已達無法自行進食飲水或排泄程度、嚴重影響動物或人員健康安全」三條件，收容所才得以對動物進行安樂死。此外，擅自經營繁殖者或買賣特定寵物，處30萬以上、300萬以下罰鍰；擅自經營特定寵物寄養者，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。