任務電腦故障…F-16失事飛官3喊跳傘 無法證實彈射出艙

台灣新聞組／台北8日電
辛柏毅失聯，空軍證實戰鬥機上的模組化任務電腦（MMC）確實發生故障，返航途中即失事。（圖／辛母臉書）
辛柏毅失聯，空軍證實戰鬥機上的模組化任務電腦（MMC）確實發生故障，返航途中即失事。（圖／辛母臉書）

上尉飛官辛柏毅前晚駕駛F—16AM單座戰鬥機夜航訓練時墜海，陸海空漏夜搜救仍無發現。空軍指出，辛柏毅返場過程中，曾回報模組化任務電腦（MMC）故障，墜機前連喊三次預計跳傘，但沒有跳傘後設備求救訊號，無法證實彈射出艙。空軍已下令同型機「天安二號」作業停止演訓任務派遣。

空軍昨天在花蓮基地開記者會，還原辛柏毅在花蓮縣豐濱鄉東面10浬處因空間迷向失聯墜海前的關鍵1分鐘。空軍司令部少將督察長江義誠說，辛執行夜航訓練時駕駛二號機僚機，晚間7時許進行基本編隊返場操演時，7時27分30秒二號機回報「Two lost（雲中失散，通常會導致空間迷向）」，28分18秒辛回報高度一直在往下掉，當時飛行高度約4000呎。

4秒鐘過後，二號機降到2600呎，辛柏毅急促喊「預計跳傘、跳傘、跳傘」，一連說了三次要跳傘，28分30秒二號機在高度1700呎的光點消失。

空軍第五聯隊廿七隊上校隊長周明慶哽咽說，夜航飛行路徑沒有問題，但夜間訓練有4大殺手，包括空中相撞、空間迷向、操控撞底，以及大G昏迷（人體因承受過大或長期重力加速度，最終腦部缺氧昏厥）。

周明慶說，夜航最容易發生空間迷向和操控撞底，已確認辛柏毅可能空間迷向，飛行員最後一道關卡就是「彈射跳傘」，「他該做的都做了」，當時長機曾努力要把辛柏毅帶回來，可惜未成功。

軍方表示會努力搜救，「沒有72小時期限」。至於飛行員跳傘後，設備應會發出求救訊號，但辛呼叫後沒有任何求生裝備訊號，「沒有證據顯示辛已跳傘」。

網傳辛柏毅駕駛的F—16同型軍機日前曾出現MMC故障，前晚仍疑似再故障，擔憂報修也未改善；並指F—16戰機升級後，任務電腦失效頻率升高，根本是讓飛行員在玩命。江義誠說，辛柏毅在返場過程中，確實曾報告MMC發生故障，但未回報故障設備有哪些，也不曉得故障程度是一級或二級，途中即發生事故。

國民黨立委馬文君、徐巧芯昨質疑「自動防撞地」系統按照原計畫要在去年完成，但至今裝機的進度是零。徐巧芯說，空軍參謀長李慶然在立院答詢稱「要等到2027年才能裝機完畢」，到底軍費都花在什麼地方？

軍方表示，戰鬥機去年11月出廠後都定期清查，只發生過一般性故障，也及時更換器材，未發生雷達系統等重大故障；在這次之前近半年都沒有MMC故障，也有下載故障資料，給美方研析軟體修正，提升系統可靠度等。

空軍也下令F—16型機「天安二號」停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領等。

賴清德總統昨說，第一時間指示國防部全力搜救，希望平安歸來，也請全體國人集氣祈福，並全力支持國軍。

空軍上尉飛官辛柏毅6日晚駕駛F-16AM戰機墜海，陸海空出動搜救，海巡署第一時間...
空軍上尉飛官辛柏毅6日晚駕駛F-16AM戰機墜海，陸海空出動搜救，海巡署第一時間調派艦艇投入救人，也請目標海域船隻協尋。（圖／海巡署提供）

