暴漲暴跌…台菜價預警失靈 朝野立委促農業部改進

記者李柏澔／台北8日電
近期高麗菜價因生產過剩，價格崩跌，引發各界關注。（本報資料照片）

近期市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求農業部改進。農業部長陳駿季表示，將於下月公布種植登記制，以達到生產的精準輔導。

青花菜過去一斤逾百元，近來因暖冬導致作物早熟，生產過剩，平均拍賣價一度低於每公斤30元，市場上甚至出現3朵50元的促銷；高麗菜則出現每公斤交易均價跌破10元現象。

菜價產銷波動引發朝野立委關注。國民黨立委鄭正鈐昨質詢時質疑，農糧署早在2010年就推出「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊機制」，但就算提早預警，農產品價格卻還是不斷暴漲暴跌，顯見預警制度未達到預期效果。

立委邱議瑩也質疑，很多蔬菜管控做得都沒有以前好，一直出現產銷失衡，種植量在源頭就應該要管控，種苗釋出也要有規畫，不能每次大家都得為超量種植擦屁股。

陳駿季表示，價格暴漲可能是天災，暴跌則可能是搶種導致，種苗釋出都有在預警，現行做法主要透過種苗釋出數量、航拍影像判讀等方式掌握種植面積，但仍未要求農民登記，農業部將推動種植登記制，最快下月對外公布細節。

陳駿季表示，過去種植登記推動並不順利，主要在於誘因與獎勵脫鉤，未來將重新設計制度，並透過登記結果協助農民進行產銷調節。

農業部補充，已建立全國ＧＩＳ地籍圖供應系統，資料庫包含綠色環境給付、天然災害現金救助、產銷履歷驗證等，未來可依鄉鎮、地段地號及作物品項查詢，掌握作物種植資訊。

此外，立委陳亭妃等昨提案修農產品市場交易法相關條文，將未經地方主管機關核准或無不可抗力因素而停業、歇業，因而嚴重影響農產品運銷秩序者，將最高罰鍰由現行台幣30萬元，提高至3000萬元。陳駿季說，農業部支持修正提高罰鍰額度。

