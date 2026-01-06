我的頻道

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

台公教月退隨CPI調整限定對象 公務員協會：逼我們上街頭

記者屈彥辰／台北6日電
全國公務人員協會前理事長李來希。(本報資料照片)
立法院去年三讀通過停砍公教年金相關法案，但國民黨立委翁曉玲昨日表示，她看到銓敘部發的公文，竟說此次公務人員月退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整的修法，只適用於2025年12月27日退休後的人員。全國公務人員協會前理事長李來希今說，一定要逼他們上街頭或是再一次修法大亂鬥嗎？

翁曉玲昨說，攸關廣大現職和退休公教人員的權益和生計問題的「公務人員退休資遣撫卹法」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案於2025年12月12日經立法院三讀通過後，並業經總統於2025年12月26日公告施行。

翁曉玲表示，她看到銓敘部發的公文，竟然說此次公務人員月退休金按CPI累計成長率調整的修法，不適用於本法公布（2025年12月27日）以前退休的人員，只適用於2025年12月27日退休後的人員。且重新審定新的退休金所得替代率的作業程序要長達到半年之久，所以接下來至少半年，賴政府還會繼續扣減公教人員退休金，但對於溢扣2024至2025年（合計2年）的退休金，要何時發還之事，則隻字未提。

翁曉玲批，這就是民進黨政府，玩法弄法，想以拖待變，給5人幫大法官足夠的時間去作成宣告退休金停砍法案違憲的裁判， 在大法官未作裁判前，則完全不執行新法。

李來希說，昨晚翁曉玲關切他們的退休所得案，特別來電詢問他的看法，感謝翁曉玲的用心與提醒，才知道這個無良政權在法案通過之後還不死心，透過行政權的運作大作手腳，不僅拖延不按照法案內容支給退撫所得，還要拖延半年才要給重新處分審定書，法案通過後才退休的人有兩分審定書，但給付按照舊有的標準支付，新的給予標準要留待憲法法庭的裁判後再決定，真是會折騰退休老人，命短一點的人恐怕只能望洋興嘆了。更何況把自己的身家性命所得，交給一個沒有審判權、沒有正當性、充滿綠色思維的所謂法庭決定，能讓人安心嗎？真是無語問蒼天。

李來希認為，再說，最沒有爭議的隨物價指數CPI調整，也被硬生生的切割成兩種計算方式，2025年12月28日後退休者按新算法處理物價指數，之前退休的人按舊算法處理，中華民國的法律生效日除非有特別規定，不都是法案生效後三日施行嗎？難不成這麼簡單的執行法律ABC的問題，都要一國兩制了嗎？真是無言。「一定要逼得我們上街頭或是再一次修法大亂鬥嗎？唉！」

