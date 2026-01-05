賴清德喊「基本工資今年要跨過3萬」投百億助中小企業轉型

我的頻道

記者郭政芬／新竹5日電
國際青年商會中華民國總會4日舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德總統蒞臨致詞。(圖／民眾提供)
國際青年商會中華民國總會4日舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德總統蒞臨致詞。(圖／民眾提供)

賴清德總統昨出席國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮時表示，政府不僅投入百億(台幣，下同)預算協助中小微型企業轉型，並具體承諾將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元」。

典禮昨在新竹舉行，聚集約800名青商人士，賴總統下午3時先抵達會場，4時過後，國民黨主席鄭麗文、新竹市長高虹安等人相繼到場。賴總統與鄭麗文錯開出席，並未同台。

賴總統致詞時表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約2%，通膨控制也在2%以內。

針對美國對等關稅，賴總統說，談判已進入最後階段，部分關稅已調降；行政院並編列930億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路四大面向，協助中小微型企業因應衝擊。

對於廣大的受薪階級，賴總統指出，過去10年公務人員已歷經4次調薪，累計漲幅達14% 。在勞工權益方面，最低工資已連續10年調漲，從早期的2萬8元一路提升至目前的2萬9500元。賴總統在現場許諾：「今年還會再調薪，讓基本工資能跨過3萬元(約955美元)」。

賴總統表示，行政院因應新時代來臨推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造1兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。

