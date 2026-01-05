黑白集／近40萬人參與…台東跨年晚會封神 真情才是台灣味

台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全台最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。(圖／台東縣政府提供)

「台東模式」跨年 晚會一夕封神，「那魯ONE、TWO、7-11」笑翻全場，觀眾終於不必再忍受年復一年的罐頭晚會，更不是天王或韓流海撈完就閃人的商業拼盤，證明「原汁原味」才是台灣味。

「東！帶我走」晚會締造全新典範，社群網路瘋狂洗板。全程直播、沒有商業廣告、沒有制式主持台詞，也沒有政客冗長官宣；舞台上真情流露，不是為跨年而跨年，而是一場無法複製的音樂饗宴。

總導演張惠妹是靈魂人物，讓粉絲賓至如歸。現場迎來10萬觀眾、線上最高近28萬人觀看的驚人紀錄，碾壓天龍國同時段的跨年晚會。

張惠妹、A-Lin等大咖藝人同台飆歌，她們不只是商演的天后，更是台東的女兒；台東縣長饒慶鈴一句「把倒數留給大家，把嗓音留給妹神」，登台不穿縣長背心，迅速致詞後將舞台還給藝人，連綠委王義川都罕見稱讚藍營執政的台東縣政府。

當晚演唱會結束後，2小時內完成場地清潔善後，10萬人現場沒有發生推擠意外，這些隱形力量，再次展現令人驕傲的公民素養，成為台灣最美麗的風景。