我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

黑白集／近40萬人參與…台東跨年晚會封神 真情才是台灣味

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全台最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。(圖／台東縣政府提供)
台東跨年晚會「東！帶我走」獲封全台最強的跨年活動，不少網友直呼後悔沒去台東。(圖／台東縣政府提供)

「台東模式」跨年晚會一夕封神，「那魯ONE、TWO、7-11」笑翻全場，觀眾終於不必再忍受年復一年的罐頭晚會，更不是天王或韓流海撈完就閃人的商業拼盤，證明「原汁原味」才是台灣味。

「東！帶我走」晚會締造全新典範，社群網路瘋狂洗板。全程直播、沒有商業廣告、沒有制式主持台詞，也沒有政客冗長官宣；舞台上真情流露，不是為跨年而跨年，而是一場無法複製的音樂饗宴。

總導演張惠妹是靈魂人物，讓粉絲賓至如歸。現場迎來10萬觀眾、線上最高近28萬人觀看的驚人紀錄，碾壓天龍國同時段的跨年晚會。

張惠妹、A-Lin等大咖藝人同台飆歌，她們不只是商演的天后，更是台東的女兒；台東縣長饒慶鈴一句「把倒數留給大家，把嗓音留給妹神」，登台不穿縣長背心，迅速致詞後將舞台還給藝人，連綠委王義川都罕見稱讚藍營執政的台東縣政府。

當晚演唱會結束後，2小時內完成場地清潔善後，10萬人現場沒有發生推擠意外，這些隱形力量，再次展現令人驕傲的公民素養，成為台灣最美麗的風景。

中央山脈的原音重現，「台東style」讓國人再次感動餘音繚繞的台灣美聲，而不只是邀請外國天團、染成粉紅頭髮的泡沫經濟。明明才剛告別2025，許多人已經開始預約下次台東見。(轉載自聯合報)

台東縣政府打造的「東！帶我走」跨年晚會「轉播派對」，不少人直接坐在草地上邊吃邊聊...
台東縣政府打造的「東！帶我走」跨年晚會「轉播派對」，不少人直接坐在草地上邊吃邊聊天，氣氛輕鬆自在。(記者尤聰光／攝影)
張惠妹在台東跨年晚會「東！帶我走」飆唱。(圖／台東縣政府提供)
張惠妹在台東跨年晚會「東！帶我走」飆唱。(圖／台東縣政府提供)

跨年

上一則

每周喝手搖飲、垃圾食物吃太多 台灣高年級學童3成過胖

下一則

北一女師分享「蔣萬安演說」遭批 市府：大罷免還進校園擺攤

延伸閱讀

自已辦跨年晚會… 趙露思開直播唱歌跳舞 曝光進劇組時間

自已辦跨年晚會… 趙露思開直播唱歌跳舞 曝光進劇組時間
A-Lin自曝初戀地 釣出屋主發聲 網製約會地圖

A-Lin自曝初戀地 釣出屋主發聲 網製約會地圖
張惠妹台東跨年嗨爆 陸港網友頻問「門票怎麼買」

張惠妹台東跨年嗨爆 陸港網友頻問「門票怎麼買」
章若楠變心了？跨年晚會牽手張凌赫 私下卻和白敬亭「隔空放閃」

章若楠變心了？跨年晚會牽手張凌赫 私下卻和白敬亭「隔空放閃」

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班