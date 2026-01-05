冷氣團南下急凍4天 全台123人心肺驟停送醫

我的頻道

記者廖靜清、黃子騰／台北5日電
台灣這幾日天氣變化大，4日陽光露臉氣溫回升，5日又有強烈大陸冷氣團南下。(記者潘俊宏／攝影)
台灣這幾日天氣變化大，4日陽光露臉氣溫回升，5日又有強烈大陸冷氣團南下。(記者潘俊宏／攝影)

近期冷氣團南下導致氣溫驟降，部分地區出現個位數低溫，各縣市紛紛傳出非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）送醫事件。消防署統計，4天共接獲123件非創傷性OHCA救護報案，強烈大陸冷氣團今南下，更不能掉以輕心，醫師表示，與酷熱相較，冰冷天氣更為可怕且致命。

消防署表示，去年12月31日至本月3日，全國非創傷性OHCA人數共計123人，其中12月31日34件、本月1日26件、2日34件、3日29件。若感覺身體不適應立刻通報119，盡速送醫。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，低溫嚴重威脅心血管疾病患者及老年長輩健康，當氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。不論室內室外，民眾都需做好保暖，積極控制三高，規律用藥，「低溫防護的重要關鍵就是慢性病防治。」

2022年12月12日刊於「循環學雜誌」（Circulation）研究指出，天氣寒冷或燥熱，都會提高心血管疾病風險及死亡率，且冷比熱更為可怕，死亡風險高出4至5倍，主要原因為低溫造成心臟受損，非常「致命」。

天冷時，血管收縮，使血液量減少，讓熱量保留在中樞。此時，在體溫調節機制下，血壓上升，血液變得黏稠，增加心臟耗氧量。對於動脈粥樣硬化的民眾來說，血流供應不足，就可能引發心肌梗塞，導致心肌壞死、功能喪失，甚至猝死。

洪惠風比喻心肌梗塞就像血管的「土石流」，天氣變化是「颱風天」，天冷時血管收縮，血管壁崩塌堵塞，就會中斷交通，心臟肌肉逐漸壞死。欲預防急性心肌梗塞，必須做好水土保持，平時規律用藥、少鹽飲食，並做好禦寒保暖，採取多層式穿搭法，適時增減衣物，外出穿戴帽子、口罩、圍巾、手套等。

洪惠風提醒，寒冬清晨及深夜是發生心血管急症的高危險時段，最好避開這段時間外出；遇到超低溫時，盡量待在室內不要出門，如需戶外，須注意室內外的溫差，做好禦寒措施。

心血管疾病 中風 三高

