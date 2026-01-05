我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

北一女師分享「蔣萬安演說」遭批 市府：大罷免還進校園擺攤

記者洪子凱／台北5日電
台北市長蔣萬安在去年12月28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。(本報資料照片)
台北市長蔣萬安在去年12月28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。(本報資料照片)

北一女有學生反映，校內有國文老師在班級LINE群組放上台北市長蔣萬安演講影片，稱讚內容、技巧很好，希望學生能看，被質疑政治進入校園，掀起兩派論戰。北市府副發言人魏汶萱表示，大罷免進入校園擺攤時，教育部長稱「言論自由予以尊重」；對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

蔣萬安昨下午到大稻埕出席舞動大稻埕・反詐、防竊藝起來活動，被問及此事時，不願做任何回應。

最近有網友在Threads貼出截圖，指有北一女中國文老師在班級LINE群組轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，稱讚蔣萬安的演講技巧很好，包含講稿中的對比、排比、隱喻描繪兩岸關係，並寫道「八分鐘適合吃個點心時聆聽」。有網友認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文也引發兩極討論。

社群媒體有疑似北一女學生反映，質疑說好政治不介入校園，「結果校內國文老師聽不懂？」不過貼文一出引發討論，更掀起兩派論戰，有網友認同表示，「老師偷渡政治立場實則吹捧」、「原來是藍白以外政治不能進入校園」、「沒立場放給學生學誰相信」。但也有網友認為過於小題大作，「看不出來這叫政治立場」、「連顏色都沒講到」、「又在批鬥老師」。

教育局也向校方了解事發經過，教育局表示，經了解老師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場。教育局強調尊重教師教學自主。

蔣萬安 教育局 教育部

上一則

黑白集／近40萬人參與…台東跨年晚會封神 真情才是台灣味

下一則

冷眼集／賴清德繼續打迷糊仗 「阿扁之亂」只會更棘手

延伸閱讀

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局：尊重教學自主

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局：尊重教學自主
賴清德指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？

賴清德指在野提彈劾浪費時間 蔣萬安反嗆：大罷免就不浪費時間？
點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論
雙城論壇／蔣萬安會上海市長龔正：兩岸能對話 像定心丸

雙城論壇／蔣萬安會上海市長龔正：兩岸能對話 像定心丸

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班