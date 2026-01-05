北一女師分享「蔣萬安演說」遭批 市府：大罷免還進校園擺攤

台北市長蔣萬安在去年12月28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。(本報資料照片)

北一女有學生反映，校內有國文老師在班級LINE群組放上台北市長蔣萬安 演講影片，稱讚內容、技巧很好，希望學生能看，被質疑政治進入校園，掀起兩派論戰。北市府副發言人魏汶萱表示，大罷免進入校園擺攤時，教育部 長稱「言論自由予以尊重」；對於老師只是分享演講技巧，相信就算是教育部也不會有雙重標準。

蔣萬安昨下午到大稻埕出席舞動大稻埕・反詐、防竊藝起來活動，被問及此事時，不願做任何回應。

最近有網友在Threads貼出截圖，指有北一女中國文老師在班級LINE群組轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，稱讚蔣萬安的演講技巧很好，包含講稿中的對比、排比、隱喻描繪兩岸關係，並寫道「八分鐘適合吃個點心時聆聽」。有網友認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文也引發兩極討論。

社群媒體有疑似北一女學生反映，質疑說好政治不介入校園，「結果校內國文老師聽不懂？」不過貼文一出引發討論，更掀起兩派論戰，有網友認同表示，「老師偷渡政治立場實則吹捧」、「原來是藍白以外政治不能進入校園」、「沒立場放給學生學誰相信」。但也有網友認為過於小題大作，「看不出來這叫政治立場」、「連顏色都沒講到」、「又在批鬥老師」。

教育局 也向校方了解事發經過，教育局表示，經了解老師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，故提供演講影片，鼓勵學生從文稿中學習突顯主旨、應用對比、排比、隱喻等寫作技巧，無涉政治立場。教育局強調尊重教師教學自主。