台積市值躍世界第6 可望帶台股挑戰3萬點　

台積電。（本報資料照片）

台積電 股價繼在台股 2026年首個交易日衝上新台幣1585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾5%至歷史高點，市值一舉超越博通、Meta，成為全球市值第六大公司。

據Companiesmarketcap數據，台積電ADR2日收盤大漲5.17%至319.61美元新高，同時也帶動市值達到1.657兆美元，成為全球市值第六大公司。

全球市值最高公司仍依舊是輝達，2日收盤時，輝達市值為4.597兆美元，其次則依序是蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜。

法人指出，台積電ADR相較於台股現貨的溢價幅度達到逾20%，這將使台股5日開盤的行情可期。

除了台股現貨和美股ADR雙雙創新高外，台積電2日盤後鉅額交易也悄悄刷新歷史新高價，出現了九張、成交金額1503萬元的1670元新高價。法人分析，換算該鉅額交易與台股現貨收盤價的溢價差，加權指數仍有約700點上漲空間，台股可望挑戰3萬點大關。

許多科技股都因著AI 話題，股價節節高升，究竟今年科技股還能不能搶進？知名Wedbush證券全球科技研究主管艾夫斯（Dan Ives）看好科技股今年最多上漲25%，認為人工智慧（AI）如今逐漸進入變現階段，除了大型科技股，AI產業其他公司也今年可能受益。

艾夫斯2日接受彭博資訊訪問時表示，今年是AI革命轉捩點，「今年是拿出證據的一年，但這其實讓我更樂觀，因為AI如今進入下一個階段。我認為，2026年科技股將漲20%或25%，但今年不會只是大型科技股的天下，第二、第三和第四波衍生效應也會浮現。」

輝達執行長黃仁勳5日將在CES展場外發表主題演說，艾夫斯認為這場演說很重要，將為AI今年走向奠定基調。

企業AI變現計畫方面，艾夫斯認為人形機器人、自動化系統和植入AI的裝置，是今年需要關注的重要領域。