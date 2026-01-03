台SIM卡換發新制惹怨 上路4天轉彎 藍委：打詐不力還擾民

我的頻道

記者馬瑞璿、屈彥辰／台北3日電
NCC原要求民眾SIM卡若遺失，須至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發反彈。(本報資料照片)
史上最嚴格SIM卡換補規定，上路僅4天就引發民怨。電信業者近日公告，應國家通訊傳播委員會（NCC）要求，民眾SIM卡若遺失，需至派出所報案並取得遺失證明才能補卡，引發反彈。NCC昨找三大電信業者開會，強調是各界誤會新制，非所有民眾都須提供報案單，補換卡時可持切結書，採彈性處理。

國民黨立委葛如鈞批評，政府打詐不力卻一再祭出擾民措施，愈打愈詐，政策相當荒謬；立委王鴻薇也質疑，顯然去年「750之亂」，NCC未記取教訓又惹民怨。

NCC最新版的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」於2025年12月30日上路，其中，SIM換發規定引起全民反彈。業者表示，據先前了解的指引規範，SIM卡若因損壞需更換，須攜帶原卡，若手機為他人贈送，需請贈送者提供購買單據或贈與證明；此外，若卡片遺失須進行補卡程序，得先至警局報案開立遺失證明，再至門市申請補卡。

業者私下指出，早在新制上路前，就與NCC溝通，此措施上路必引發民怨，但NCC執意執行，電信業者也只好拖到2025年底最後一、兩天才執行，果然措施一上路就惹來民怨。

NCC昨緊急找三大電信業者開會，強調各界對指引規範有所誤解。與會人士表示，NCC要求業者保留彈性處理空間，最終取得「換補卡要搭配次數限制、做彈性處理」的共識。

舉例來說，民眾因手機意外遺失導致SIM卡不見，就不受補卡次數限制；若單純僅是SIM卡遺失，而且無法提出證明或報案單，就需填寫自我陳述證明書，即切結書，而提供切結書者，將有六個月只能換發兩次SIM卡的限制。

業者向NCC反映，民眾更換SIM卡頻率不高，多因遺失才申請補發，整體風險有限；須提高警覺的是短時間內多次更換SIM卡的用戶。如今雖然改為可持切結書，但有些高齡申辦者的表達能力有限，更遑論寫自我陳述證明書。

電信三雄指出，去年12月30日起，民眾辦理SIM卡更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證外，門市同仁會請客戶說明申請原因及目的，並請提供相關證明，以會呼應主管機關強化落實KYC（客戶風險管理）機制。

對此，NCC說明，各界對新指引內容有所誤解，強調不是只有持有報案三聯單才可申請更換門號或SIM卡，是要求業者在民眾申辦換門號或SIM卡時，應參採用戶申換及使用紀錄，及民眾所提交原因及證明資料等綜合評估風險，再要求是否要民眾提供報案三聯單。

