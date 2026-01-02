我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

賴清德總統稱台灣失業率僅3% 學者：數字亮眼 產業差異明顯

記者藍鈞達／台北2日電
賴清德總統1日發表元旦談話，強調台灣正透過多重引擎，打造護國群山，確保台灣下世代競爭優勢。(記者潘俊宏／攝影)
賴清德總統1日發表元旦談話，強調台灣正透過多重引擎，打造護國群山，確保台灣下世代競爭優勢。(記者潘俊宏／攝影)

賴清德總統元旦指出，台灣目前失業率約3%左右，顯示整體就業情勢穩定。不過，學者提醒，失業率雖是重要指標，但若僅以單一數字解讀勞動市場，恐過於簡化，仍需從失業族群差異及產業結構差異進一步觀察。

中正大學勞工關係學系教授王安祥表示，總統引用的失業率數據本身並沒有問題，但若要全面評估就業市場狀況，不能只看失業率一項。他指出，第一個值得關注的指標是「減班休息」，也就是過去俗稱的無薪假。去年在關稅戰與外部不確定因素影響下，減班休息人數一度攀升，直到年底才逐步回落，顯示部分產業的景氣仍有壓力，這類隱性就業風險並未完全反映在失業率上。

其次，王安祥指出，失業率的年齡結構差異同樣值得警惕。目前20至24歲年輕族群的失業率仍高於10%，顯示青年就業銜接仍不順暢，與整體低失業率形成明顯落差。他認為，這反映的不只是景氣問題，也涉及教育體系與產業需求之間的落差。

第三個問題則是缺工現象。王安祥認為，當前不少企業並非沒有職缺，而是「找不到適合的人」，顯示勞動市場的媒合機制與技能結構仍有斷層。他強調，失業率固然重要，但並非衡量就業市場健康與否的唯一指標，政府與社會更應關注這些被平均數掩蓋的細部訊號。

若從產業結構看，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，失業率的情況與經濟成長率相似，總體數字亮眼，但產業間差異明顯。她進一步說明，人工智慧AI）與半導體相關產業景氣強勁，失業率表現自然較佳；但傳統產業，以及與半導體連動性較低的科技業，仍面臨接單疲弱壓力，就業表現相對吃緊。

劉佩真認為，政府應協助傳產與非核心科技產業拓展市場、導入AI應用，加速產業升級，才能讓就業改善不只集中在少數明星產業，而是更全面反映在整體勞動市場之中。

AI 賴清德 人工智慧

上一則

台下任參謀總長 空軍司令鄭榮豐呼聲高

下一則

小三通25周年／金門啟示錄…戰爭、和平僅一線之隔

延伸閱讀

賴清德總統元旦談話…回響數字亮眼 感受無比分裂

賴清德總統元旦談話…回響數字亮眼 感受無比分裂
歷經撕裂仇恨 鄭麗文出席府前元旦升旗遞出橄欖枝

歷經撕裂仇恨 鄭麗文出席府前元旦升旗遞出橄欖枝
評／中國軍演劍指美對台軍售、弱化美中互信

評／中國軍演劍指美對台軍售、弱化美中互信
元旦演說 賴清德：中國軍事野心 台灣沒時間內耗

元旦演說 賴清德：中國軍事野心 台灣沒時間內耗

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭