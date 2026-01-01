阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會曝監控結果

我的頻道

記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣鄒族獵人協會近年與屏科大合作進行野生動物監測，在特富野古道周邊3年5度透過紅外線自動相機拍攝到黑熊身影，甚至記錄到黑熊直立拍打鏡頭畫面。(取自鄒族獵人協會臉書)
嘉縣鄒族獵人協會近年與屏科大合作進行野生動物監測，在特富野古道周邊3年5度透過紅外線自動相機拍攝到黑熊身影，甚至記錄到黑熊直立拍打鏡頭畫面。(取自鄒族獵人協會臉書)

嘉義縣阿里山鄉達邦村傳出罕見黑熊入侵案件。居民通報工寮疑遭野生動物闖入，林保署嘉義分署派員勘查，確認台灣黑熊，在場架設紅外線相機監測，發放熊鈴與防熊噴霧，提醒居民提高警覺。

此事成為阿里山區首度記錄黑熊入侵工寮案例。林保署嘉義分署指出，遭入侵工寮位於阿里山鄉達邦部落，海拔約1120公尺，工寮冰箱被打開，儲存罐頭與食物遭取食，研判是隻年輕黑熊覓食所致。

事實上，黑熊阿里山區活動非首次出現。嘉縣鄒族獵人協會近年與屏科大合作進行野生動物監測，在特富野古道周邊3年5度透過紅外線自動相機拍攝到黑熊身影，甚至記錄到黑熊直立拍打鏡頭畫面。影像顯示，黑熊活動範圍曾距離登山步道最近僅約500公尺，顯示人熊活動區域高度重疊。

林保署嘉義分署分署長李定忠表示，分署推動黑熊保育，更重視山村部落居民生命財產安全，後續邀集專家到場勘查，研擬更完善防熊對策，降低人熊衝突風險。達邦社區參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，分署除加強巡護，也將依規定核發通報與配合監測的獎勵金，若查有財物損失，亦將辦理補償。

嘉義分署提醒，近年嘉義山區黑熊出沒頻繁，民眾應妥善收納垃圾、廚餘與飼料，登山健行前留意熊出沒資訊，行進時配戴熊鈴、攜帶防熊噴霧，若遇黑熊務必保持冷靜、緩慢退開，避免接觸、干擾或餵食。如發現黑熊蹤跡或誤捕情形，請立即通報林保署嘉義分署，以確保人熊兩相平安。

林保署嘉義分署提醒遭遇台灣黑熊自保方法。(記者魯永明／翻攝)
林保署嘉義分署提醒遭遇台灣黑熊自保方法。(記者魯永明／翻攝)
林保育署嘉義分署去年12月31日接獲阿里山鄉達邦村居民通報,有台灣黑熊入侵工寮翻找食物,冰箱被打開。(林保署嘉義分署提供 )
林保育署嘉義分署去年12月31日接獲阿里山鄉達邦村居民通報，有台灣黑熊入侵工寮翻找食物，冰箱被打開。(林保署嘉義分署提供 )

阿里山

