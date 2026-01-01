台股未雨露均霑…基層怨懟：大盤漲無感 帳單漲有感

我的頻道

記者葉德正／台北1日電
台北車水馬龍的街道上，屋主高掛出租布條，與台股屢創新高的表現，形成強烈對比。（記者杜建重／攝影）
台北車水馬龍的街道上，屋主高掛出租布條，與台股屢創新高的表現，形成強烈對比。（記者杜建重／攝影）

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元（新台幣，下同）立刻有感，生活費樣樣增加，經濟成長與實際感受明顯落差。

王姓超商店員說，股市確實在漲，但自己的薪水跟不上年年上漲的房租與生活費，對一般小老百姓來說「真的沒什麼差」，且自己未投資股票，與其關心大盤點數，更在意的是下一次發薪水的時間。

餐飲業者甘先生則直言，目前台股上漲動能多集中在台積電與AI相關產業，但台積電一張動輒百萬元，不是一般人能參與的投資，「台股其實很像台灣社會的縮影」，高科技人才前景一片看好，百工百業卻沒有享受到相同的福利，除少數產業外，其他行業幾乎都是要死不活。

甘先生也提到，餐飲業長期缺工的問題始終未解，高科技產業可引進移工補足人力，但餐飲業卻無法比照辦理，坊間甚至傳出有業者私下聘用逃逸移工，這才是很多人真正在過的生活。

他指出，近年不少原物料價格大幅上漲，部分特殊食材成本幾乎翻倍，例如乳酪等進口原料成本明顯增加，雖然員工時薪調升，但在整體物價齊漲下，等於變相減薪，過去一個雞腿便當約90元（約2.8美元），如今已漲到130元（約4.1美元），股市再怎麼漲，對民眾來說都像虛幻泡影，根本感覺不到。

在公部門任職的汪姓公務人員也說，相較股市高低，更關心的是下個月的房貸、車貸與各項固定帳單，薪水往往在月初就被各項支出啃食殆盡，生活壓力依舊沉重，也對公務人員未來發展感到迷惘。

家庭主婦黃太太則說，外界認為經濟表現亮眼，但對她而言，生活卻愈來愈緊繃，房貸、孩子教育與生活費樣樣增加，大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，經濟成長與她的實際感受明顯落差。

另一方面，台股封關指數創新高，去年經濟成長率預估超過7%也算亮眼，但中央大學經濟系教授吳大任示警，傳產業無薪假人數仍在高點，出口產業集中極少數科技業，股價飆高家數也非全面，都是其中隱憂。對於產業結構呈現分化，他建議要從分散市場、推動產業多元化以及深化與美國以外的國家合作等三方向思考因應對策，才能減輕民眾對經濟好的體感落差。

劉大年指出，無論美國或台灣，過去一年整體經濟表現並不算差，然而，成長動能高度集中在少數產業，尤其與AI、半導體相關的供應鏈表現強勁，帶動股市上漲，但成長果實並未平均擴散至多數產業與民眾。

韓股今年漲76%輾壓全球主要股市 預測還有漲20%空間

加州房價雖高 這些城市相對買得起

加州可負擔購屋城市排行 糜鹿林居冠 羅斯維爾第二

AI供應鏈地位難撼動…台股明年將衝3萬點 未來一年可望再漲這麼多

