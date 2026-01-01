全年漲5928點 台股封關收28963新高 台幣升值終結年線連3黑

我的頻道

台灣新聞組／台北1日電
2025台股12月31日封關上漲256點，指數2萬8963點再創新高，年線連三年收紅；去年全年大漲5928點也是歷年之最。（記者林俊良／攝影）
2025台股12月31日封關上漲256點，指數2萬8963點再創新高，年線連三年收紅；去年全年大漲5928點也是歷年之最。（記者林俊良／攝影）

2025年台北股匯市昨天封關，雙雙收紅。台股昨收2萬8963點的新高，去年上漲5928點也創紀錄，年線「連3紅」，每位股民平均賺了149萬元（台幣，下同，約4.75萬美元）；新台幣兌美元匯率以31.438元作收，去年升值1.343元、升幅4.27%，終結年線連3黑，並創近5年最大升幅。

台股昨天開高走高，盤中最高已衝破2萬9000點，最高來到2萬9009點，收盤上漲256點，成交量放大至5361億元。晶圓代工龍頭台積電股價飆上1550元（約49.5美元）的新天價，全年股價漲幅44.2%，總市值來到40.2兆元（約1.28兆美元）。

在台積電領軍下，上市櫃公司總市值首度突破101.7兆元（約3.24兆美元），上市市值為94.3兆元（約3兆美元）、櫃買市場為7.4兆元（約2300億美元），和前年的80.7兆元（約2.57兆美元）相比，年增26%。

回顧去年，DeepSeek震撼登場、川普4月重啟關稅戰，加上聯準會利率決策反覆牽動資金去向，市場一度受股災陰霾籠罩，但隨AI產業動能再度成為主旋律，權值股領軍回穩，指數震盪墊高，最終在年尾封關之際收在全年高點，為動盪的一年畫下句點。

台股在去年4月7日創下2065點單日慘跌紀錄，但隨政策髮夾彎，同月10日再寫下單日暴漲1608點的報復性反彈，皆創下歷史之最。此外，年度高低震盪幅度高達1萬1702點，超越2024年的7265點。

去年台股上漲5928點，漲點打破2024年的紀錄；去年漲幅25.7%，但在亞股中漲幅只排第6，落後南韓、越南、深圳、香港、日本等股市。

資深分析師許博傑表示，台股在外資放假時還創新高，顯示內資對台股信心滿滿，台積電股價創新高則預示來年AI趨勢不變。

匯市方面，新台幣匯率經歷「上沖下洗」的一年，新台幣昨小貶1分、收在31.438元。然而，新台幣自年初至4月初一度貶至33.196元，5月起受市場情緒翻轉影響急速升值，7月初最高來到28.828元，升值幅度一度高達15%，高低點波動幅度4.368元。此一波動不僅是中央銀行總裁楊金龍自2018年上任以來新高，也超越前總裁彭淮南任內的匯率震幅。

中央銀行統計，新台幣去年升值4.27%，亞幣中僅次於星元和人民幣。匯銀主管分析，今年受到國際美元偏弱影響，新台幣恐怕還是走升機會大。

匯銀主管也認為，在台美共識下，新台幣匯率將更趨市場化，波動會逐漸縮小，然而，美國進入降息循環，台灣經濟表現優異，新台幣2026年還有升值空間。

台股 匯率 台積電

