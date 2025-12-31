承德艦爆職場霸凌留港調查 立委：管理做不好 如何發揮戰力

我的頻道

記者程嘉文／台北31日電
承德艦爆發官兵具名檢控幹部領導不當。（本報資料照片）
解放軍「正義使命2025」軍演，台軍相應發動立即戰備操演，海上則採取一對一方式監控解放軍艦。然而，隸屬海軍124艦隊的康定（拉法葉）級承德軍艦，卻因為爆發官兵具名檢控幹部領導不當，留在港內接受調查。

曾接獲官兵投訴的立委徐巧芯昨天指出，正值兩岸關係緊張之際，國軍如果無法維護基層官兵弟兄的權益，下屬對長官無法信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？

海軍艦隊指揮部表示，關於承德艦人員違失狀況，已經完成調查，並依規定適處；但承德艦未出海應處解放軍軍演，與調查無關，而是因為該艦進行改裝升級專案，尚未重新納入戰備兵力。

徐巧芯昨在臉書表示，「在解放軍軍演時，我們如果連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？」，承德艦近期有士兵集體陳情，且透過臉書粉專「靠北海軍」貼出多張陳情書，指控艦長林美菁上校、副艦長石明軒中校、輔導長林國誠中校涉嫌「職場霸凌」，以雙重標準對待下屬。

包括石明軒被控對下屬粗口辱罵，並且事後拒絕道歉，艦長、輔導長也將其解釋為「緊急情況下的口頭禪」。近期艦上有軍官、士兵先後被查獲攜帶酒精性飲品上船，結果卻同過不同罰，被士官兵認為包庇軍官違規。

徐巧芯表示，這件事暴露的問題是，基層士兵把陳情書貼上網，代表他們認為正常管道投訴沒有用。如今正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。

林美菁畢業於海軍官校八九年班，2011年接任海軍鄱江軍艦艦長，是台灣第二位擔任艦長的女性軍官；石明軒曾在2018年當選國軍楷模，先前曾任唐華（現任國防大學校長）的侍從官。

