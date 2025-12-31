每3分48秒就有1人…台灣癌症時鐘快14秒 肺癌連3年居冠

我的頻道

記者廖靜清／台北31日電
衛福部公布最新2023年癌症登記報告，除癌症時鐘快轉，肺癌更連續三年為新發生癌症人數的首位。（記者杜建重／攝影）
台灣最新「癌症登記報告」出爐，2023年新發生癌症人數為13萬8051人，較前一年增加7758人，癌症時鐘快了14秒，平均每3分48秒就有1人罹癌。肺癌連續3年位居新發生癌症人數之首，2023年共1萬9986人罹患肺癌，創下新高。

台灣國健署長沈靜芬表示，癌症連續43年蟬聯台灣10大死因榜首，嚴重威脅民眾健康，不分男女，最新10大癌症排行榜依次為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。

2023年男性新發癌症人數為7萬1244人，10大癌症依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。女性新發癌症人數為6萬6807人，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

與前一年名次相較，最新10大癌症排行榜中，皮膚癌與胃癌序位互換，皮膚癌從第9名升至第8名，新增4709人，林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，長期以來皮膚癌穩居癌症排行榜上，主要致癌因子為紫外線暴露，經年累月曝曬於陽光下，皮膚細胞DNA遭受破壞，累積損害，提高致癌風險。

值得重視的是，2023年新增1萬9986人罹患肺癌，創下歷史新高，比前一年增加2004人，增幅位居所有癌症之冠。台大公衛學院教授陳秀熙認為，這與肺癌納入成人癌篩政策有關，接受低劑量電腦斷層掃描的人數逐年增加，加上人口老化、空汙等因素，以致肺癌人數逐年攀升。

肺癌1萬9986人、大腸癌1萬9074人、乳癌1萬7779人，排行榜前三名人數高達5萬6839人，占2023年新增罹癌患者的4成1，沈靜芬提醒，此三大癌症均在國健署成人癌篩範圍，民眾務必多加利用，定期接受癌篩。

癌症 乳癌 台大

