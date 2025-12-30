「錯誤政策照妖鏡」台6大學新生註冊率沒6成 護校占1/3

2025學年註冊率未滿六成的大專校院有6所，衛護類學校占2所，校方感嘆，護理師工作環境惡化，也影響學生就讀意願；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

教育部 昨公布2025學年各大專校院新生註冊率，全台有10所大專校院註冊率達100%，但有6所大專校院未達六成「淹水線」，其中2所是醫護管理專科學校，而註冊率在六成以上、七成以下學校中，也有近四成為護衛類學校，專家示警，這是國家護理人才錯誤政策的照妖鏡。

另外，今年全台公私立碩博班共有54個大專校院日間與在職碩博班註冊率掛零，其中頂大17個，台灣大學有1個，學制為博士班；中央大學八個為最多，清華大學、政治大學、成功大學、陽明交通大學等頂大也各有碩博班系所（組）零人註冊。

2025學年大專校院註冊率未達六成「淹水線」的分別是，國立台東專科學校、私立真理大學、台鋼科技大學、南亞技術學院、敏惠醫護管理專科學校與育英醫護管理專科學校。

回顧歷年大專校院新生註冊率未滿六成的數量，去年有9校，2022、2023學年均為19校，2021學年7校、2020學年為12校，今年6校的數量是六年來最低。不過，國立台東專科學校、真理大學已連續三年未滿六成。

私校工會理事長吳忠春指出，近兩年註冊率情況有所改善，主要原因是少子化下，私立學校評估無法恢復到過往的招生人數，因此減少招生人數，以提高註冊率。

另外，本學年有兩所護理學校註冊率跌破六成，吳忠春表示，從去年跟今年來看，報考護理系的學生人數明顯減少，可能與新聞報導醫護工作人手不足、工時長、責任重等問題有關，所有護理系學校招生都比以往差很多，未來缺額可能更多。

升學 輔導平台大 學問執行長魏佳卉指出，今年註冊率未滿六成的大專校院有6所，衛護類學校占兩所；註冊率六成以上、未滿七成的學校共16所，衛護類就占了6所，這樣的結果可說是國家護理人才錯誤政策的照妖鏡。

魏佳卉分析，目前衛護人才荒的源頭，來自人才引導分流資源錯置。長期以來，護理人才超過九成來自科大、專科的養成，自從技高取消護理科，統測衛護類沒有直接對接的生源，導致衛護類技專招生困難。

而近年鬧護理荒，教育政策非但沒有引導學生透過適合升學管道進入醫院職場，反在普大增設護理系，畢業生投入就業比例低，造成惡性循環。

另外有關日間與在職碩博班註冊率掛零，台灣大學表示，2025學年註冊人數為零人的有物理治療學系博士班、綠色永續材料與精密元件博士學位學程。物治系博士班報名者2人，經審查其學術背景或研究方向，與該系發展重點及培育目標尚有落差。基於維護教學與研究品質的考量，依既定標準未錄取新生。

台大說明，因負責系所教學研究方向改變，綠色永續材料與精密元件博士學位學程今年10月校務會議通過停招案，現僅為服務還在學的學生。