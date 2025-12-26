花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人

我的頻道

記者王燕華／花蓮報導
為留住人才，花蓮縣府計畫明年推出返鄉交通補助，提供設籍外縣市公務員每月一次返鄉火車票補助。記者王燕華／攝影【作者：王燕華，日期：2025-12-25，數位典藏序號：20251225123518974】
花蓮縣近年接連發生地震、颱風等天災，鐵公路交通不穩定，搶災、重建等工作量大增，都影響公務員報到意願，今年度高普考報到率不到6成，創下近年新低，縣府祭出交通費補助，提供設籍外縣市公務員每月一次返鄉火車票補助，待議會審議通過後施行；基層公務員認為不無小補。

縣府人事處統計近4年高普考報到率，2022年提列13個職缺，分發8人有7人報到，報到率達87.5%，前年分發21人、報到16人，報到率76.2%。

去年0403地震後，19人分發還有16人報到，報到率達84%，但今年14人分發只有8個人報到，報到率一口氣跌到57.1%。

縣議員魏嘉賢認為，0403震後花蓮聯外交通常因大雨、落石中斷，光復洪災又再次看到基層公務員的辛苦與人力吃緊的現實，許多外地來的公務員因為交通不便、生活壓力大而離開，讓花蓮留才困難，縣府應給予實質津貼、住宿補助等，穩定人力，讓人才願意留下。

縣府人事處表示，報到率大跌與交通有很大關係，為提升外縣市人才留在花蓮的意願，明年將推出返鄉交通補助，只要設籍外縣市的編制內公務人員，每月補助一次返鄉台鐵自強號一般座位交通費，若需要轉乘則補助最近火車站的票價，希望減輕外縣市人員返鄉探親的經濟壓力。

人事處表示，這項計畫將等縣議會審議通過後正式上路，明年為試行，將視實際執行狀況、同仁回饋及人力需求滾動式檢討。除了交通補助，精神上的支持也很重要，縣府也提供心靈支持等計畫。

一名老家在中部的基層公務員表示，每個月搭火車回家，來回一趟將近2000元，再加上租房子，都是一筆開銷，雖然每月只補助一趟交通費，不無小補。

縣府一名科室主管表示，公務員薪水沒漲，高考起薪4萬3000多、普考才3萬出頭，薪水不高加上花蓮交通偏遠，讓很多新進公務員卻步，以前新人還會報到幾個月覺得水土不服才遞辭呈，現在分發後連報到都沒有，乾脆就不來了，以他的科室為例，約需4到5年才能補到一名正式公務員。

花蓮縣近年天災多，公務員工作量暴增，花蓮縣政府為留住人才計畫明年推出返鄉交通補助...
