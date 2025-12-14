台國防部加嚴體位標準 高血壓、扁平足不再是閃兵理由

我的頻道

記者程嘉文／台北即時報導
國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，許多過去免疫的狀況，都需改服替代役或常備役。(本報資料照片)
台灣國防部12日預告修正「體位區分標準修正草案」，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分才可以免役。以往高血壓常成為規避兵役「捷徑」，修訂之後，中度以上高血壓必須「併發實質器官病變」才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量。扁平足也從免疫，改為須服替代役。

國防部指出，體位區分標準於民國63年6月19日發布施行，曾經19次修正，最近一次為112年5月30日，內政部役政司統計台灣役男免役率高達16%，明顯高於新加坡及南韓等亞洲徵兵國家。另考量醫療科技進步，部分疾病已能有效治癒或控制良好，因此通盤檢討標準，以符合國家政策及兵役公平。

草案指出，考量替代役因單位不同其服勤性質有明顯差異，修正替代役體位區分A級、B級，修正附件「體位區分標準表」總計193項次，這次修正180項次，包括常備役、替代役及免役體位。

在BMI值部分，草案也提到，免役體位從BMI＜15或BMI＞35，修正為BMI＞45；替代役體位A級為15≦BMI＜16.5 或32＜BMI≦37.5、B級BMI＜15或37.5＜BMI≦45；常備役體位則維持16.5≦BMI≦32。以身高170公分計算，現行體重超過101.3公斤即可免役，未來將上修至130.2公斤。

身高部分，免役體位從身高≧196 或≦154，修正為身高≦144；替代役體位A級為145≦身高≦149、B級則無限制；常備役體位則從158≦身高≦195，修改為身高≧150。

草案指出，中度以上高血壓併發實質器官病變，包括心臟肥大、腎病變或週邊血管病變等，以及肺動脈高血壓併有後遺症者才能免役；中度、重度高血壓患者經治療，無實質器官病變者，分別必須服替代役A、B級替代役，常備役體位則維持輕度高血壓標準；此外，「中度及重度高血壓」測量應住院1至3天接受24小時連續血壓紀錄。

扁平足免疫則走入歷史：過去扁平足足弓角大於168度者即可免役，新規定為足弓角大於168度者改服替代役A級，常備役標準從足弓角「小於等於165度者」修正「小於等於168度」；另外，重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎者，及空凹足角度大於90度，皆由免役改為替代役B級。

