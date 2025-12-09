舉辦「人生畢典」癌末夫無憾謝妻 一周後離世

我的頻道

記者陳宛茜、楊惠琪／綜合報導
高雄市立民生醫院前院長蘇健裕（前排左二）七年前癌逝，他從父母手中領取「人生畢業證書」，向親友道別，一周後安然離世。(圖／尹亞蘭提供)
高雄市立民生醫院前院長蘇健裕（前排左二）七年前癌逝，他從父母手中領取「人生畢業證書」，向親友道別，一周後安然離世。(圖／尹亞蘭提供)

超高齡社會來臨，一個人的老後將成趨勢，但年初全台首例終活調查，得出結果竟是準備嚴重不足。高雄市立民生醫院前院長蘇健裕7年前癌逝。他的妻子尹亞蘭，在他生命最後階段，為他舉辦一場名為「人生畢典」的生前告別式，蘇健裕從父母手中領取「人生畢業證書」，向親友道別，典禮結束一周後安然離世。

尹亞蘭4年前成立中華圓了生命關愛協會，持續推動生前告別理念。

蘇健裕43歲擔任市立醫院院長，事業正值高峰，卻在48歲確診癌症。尹亞蘭陪他度過4年抗癌歲月，最後在安寧照護期間，丈夫一句「想見見老朋友」，她決定為丈夫策畫一場生前告別式。

她以「人生畢典」為名，象徵丈夫即將從生命這堂課程中圓滿畢業，她和三個孩子多次討論、分工，有人負責儀式流程，有人剪輯影片、整理照片，典禮當天來了200多名親友。

尹亞蘭回憶，蘇健裕坐在輪椅上、配戴氧氣管，看著家人播放簡報回顧自己的一生，他發表畢業感言：「大家好，我是蘇健裕，健康的健，富裕的裕。很可惜，我的健康沒有照顧好，但我覺得心靈非常富有。」親友們時而落淚、時而微笑，陪他走人生最後一程。

典禮結束後，丈夫不斷向她道謝，說自己已無遺憾，可以放心離開。令她意外的是，當天多位友人受到蘇健裕的提醒去做健康檢查，其中有好幾位篩檢出早期癌症。「他等於是用自己的生命，再一次提醒大家要注意健康」。

4年前，有位網友讀到尹亞蘭替丈夫舉辦生前告別式的故事，認為「這才是告別該有的樣子，而不是等到人走了，辦一場多數人彼此不相識的喪禮」，並鼓勵她將這理念推廣出去，促使尹亞蘭成立中華圓了生命關愛協會。4年來，她走進社區、安養中心、學校及安寧病房，持續分享「道謝、道愛、道歉、道別」的生命理念。

協會曾協助一位癌末年輕女孩，她一直嚮往日本旅行，家屬希望圓滿她的心願，團隊在病房布置「日本旅行」主題告別式，準備日本料理、擺設旅行小物，她雖然無法遠行，但心裡也算抵達了她想去的地方。

尹亞蘭感嘆，台灣在死亡教育以及生前告別式的推動上，政府涉入極為有限，老一輩的人覺得「先辦告別」不吉利，甚至擔心會「辦完就走」，罹病的人則不願在親友面前以憔悴的樣貌示人，這些因素都造成推廣不易。

在「忘了我記得」秦漢生前告別式客串演司儀的郭憲鴻，真實身分是殯葬業「冬瓜行旅」創辦人，他辦過6場生前告別式。郭憲鴻說，台灣很少辦生前告別式，因為大部分的人對人生沒有想法。「冬瓜行旅」鼓勵辦生前告別式，其實是把喪禮當成教育的過程，而生前告別式可以「透過一個人的死亡，教導活的人好好活著」，最終目的是讓參加者找到人生的意義，每個人都活得很值得，有遺憾也能坦然接受。

郭憲鴻表示，印象最深刻的是為抗癌小天使佩姿，在她25歲生日這一天舉辦生前告別式，但他也透露，曾為了舉辦一場生前告別式，遭30家咖啡館拒絕，業者連這種活動都視為禁忌。罹患癌症的佩姿，在25歲生日這天在咖啡廳舉辦生前告別式，猛男抱她出場、餐點是她的「人生必吃清單」—珍奶與雞排。最後，親友輪流擁抱她說再見，這是一場充滿歡笑與淚水的生前告別式。

郭憲鴻說，佩姿舉辦生前告別式是因為她愛身邊的人、對人生有所感悟想要跟親友分享，提醒親友生命的意義為自己而活。將死之人說出來的話很有力量，一場成功的生前告別式，會為活著的人帶來強大的力量，甚至改變他們對人生的想法。佩姿的生命雖然停止在25歲這一年，但她的愛一直延續著。

生前告別式為何在台灣難推動？郭憲鴻認為根本原因是華人不談死亡，更深層一點探討，台灣人不懂得如何表達愛，更難面對與表達死亡。他建議政府推動生命教育，讓民眾不再視死亡為禁忌、一起翻轉對死亡的恐懼。

