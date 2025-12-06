漲勢未歇 台重要民生物資CPI 創21月新高

我的頻道

記者洪安怡、陳素玲／台北6日電
主計總處5日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，寫下4年8個月以來新低。圖為民眾在超市採買。（中央社）
主計總處5日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，寫下4年8個月以來新低。圖為民眾在超市採買。（中央社）

台灣通膨壓力持續和緩，主計總處昨日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，寫下4年8個月以來新低；不含蔬果與能源的核心CPI則維持在1.72%，連20個月低於2%通膨警戒線。

儘管總體物價溫和，但與日常支出關係緊密的項目漲勢未歇。主計總處統計行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率2.76%，寫下近21個月以來最大漲幅。其中，雞蛋年增15.33%，為近31個月來最高；豬肉年增8.7%，麵包年增3.09%，都維持在高檔。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，CPI漲幅收斂主要來自基期與季節性因素，去年同期康芮、天兔兩大颱風，造成約20億台幣的農損，讓蔬果價格基期偏高；其次，10月連假過後，旅遊團費與個人服務費用需求在11月回落，也進一步壓抑了整體漲幅。

曹志弘坦言，儘管總體CPI漲幅縮減，但若以民生物資368個查價項目來看，當中有6成以上的項目價格比去年高，特別是外食費年增率來到3.51%，已經連續13個月高於3%，加上電價調整等因素，導致民眾對於通膨趨緩的感受不甚明顯。

此外，11月居住類當中的房租指數年增率為2.02%，寫下27個月以來最小漲幅。曹志弘解釋，近年住宅維修費漲幅趨緩，都在2%以內，加上內政部住宅價格指數已連續兩季下跌，顯示房價上行壓力略為和緩，居住類的整體漲幅略為縮小。

對於未來物價走勢，主計總處預估今年全年CPI為1.67%，明年全年為1.61%。曹志弘表示，考量颱風基期效應影響，12月整體CPI年增率應可望落在1.5%以下，核心CPI則將維持在1.7%左右。

