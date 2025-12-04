我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

遺產繼承手足特留分存廢 明年啟動修法 遺囑效力成爭執點

台灣新聞組／台北4日電
立法院討論民法繼承編特留分制度，法務部表示明年將推動兄弟姊妹特留分修法。圖為國民黨立委吳宗憲（左二）11月7日舉辦記者會主張修法。(本報資料照片)
立法院討論民法繼承編特留分制度，法務部表示明年將推動兄弟姊妹特留分修法。圖為國民黨立委吳宗憲（左二）11月7日舉辦記者會主張修法。(本報資料照片)

立法院司法及法制委員會昨進行「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部表示，將在明年初推動兄弟姊妹特留分的修法，獲司法院及朝野立委一致支持，未來法務部將重點參考日本繼承貢獻制度，預計明年初啟動修法程序。

現行規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為二分之一，兄弟姊妹特留分為應繼分三分之一，隨社會高齡少子化，單身者比率增加，愈來愈多民眾希望改革「特留分」制度。有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除民法兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由，原因是社會時代變遷下，成年手足多已經濟獨立，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。

日本有鑒於高齡化社會及國民家庭觀念變遷，2018年7月通過以生存配偶的生活照顧等觀點出發的繼承法修正案，其中包括高齡生存配偶居住權利保護、特留分侵害額請求權行使所發生權利改為金錢債權，以及非繼承人但對於被繼承人照護有貢獻者設有特別貢獻制度等。

司法院副秘書長王梅英指出，特留分制度原目的在於調和財產處分自由、遺囑自由及法定繼承人利益保護，但該制度自1930年制定至今，社會、家庭觀念和結構均已有顯著變遷，因此適用範圍自應重新審視，司法院基本上支持修法。

法務部長鄭銘謙表示，因應高齡化及少子化趨勢，針對兄弟姊妹特留分修法，法務部已於今年4月委請學者進行民法繼承編檢討修正研究，研究成果報告預計於今年12月底前提出，當中將大量蒐集日本繼承貢獻制度資料。

由於手足特留分與每位民眾切身相關，昨天朝野立委均表關心。立委吳宗憲藉由過去擔任檢察官經驗，指出特留分常造成家庭仇恨，讓幾十年未聯絡的旁系血親在被繼承人死後跳出來爭產，又如一對頂客族先生過世後，妻子為了先生從未謀面、同父異母弟弟的特留分，只能賣掉唯一安身立命房產。

熟悉家族傳承事務的專家多認為，社會結構不同，確實有調整必要，但配套應該要仔細思考，因為若僅刪除特留分，繼承權仍在，未來家族之間的戰場將轉移到遺囑效力的爭執，距離定紛止爭仍有一段距離。

勤業眾信家族辦公室負責人王瑞鴻說，近期有客戶諮詢，夫妻兩人沒有小孩，擔心突然離世時，兄弟姊妹特留分影響到想留給太太的財產。他也認為，刪除兄弟姊妹特留分，確實可讓民眾能更自由分配身後財務。

聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達則提醒，刪除兄弟姊妹特留分後，因為繼承權還在，多數人為了要避免繼承權爭議，會選擇先立遺囑，這時候「新戰場」就會轉移到爭執遺囑的效力上，建議「法定遺囑方式」也應修法。

立委陳培瑜要求法務部修法應周延、全面，例如刪除兄弟姊妹特留分後，祖父母的特留分是否也應一併檢視？若刪除特留分刪除，扶養義務是否也要一併修正？不能只修一條，以避免造成新的法律漏洞和確保制度平衡性。

日本

上一則

高雄教育界爆吸金20億 苦主遍及上流社交圈

下一則

繼公開戶籍卡 河南發現吳石「履歷表」 曾獲獎章

延伸閱讀

手足特留分存廢明年修法 遺囑效力成爭執點

手足特留分存廢明年修法 遺囑效力成爭執點
涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網
清潔員電鍋案／好心助人卻遭定罪 律師：不符社會觀感

清潔員電鍋案／好心助人卻遭定罪 律師：不符社會觀感
台環保局員工32元舊電鍋送拾荒婦判貪汙罪 法務部發聲

台環保局員工32元舊電鍋送拾荒婦判貪汙罪 法務部發聲

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人