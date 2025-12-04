我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

中油三接二期浮報百億案 檢握關鍵證詞劍指中油高層

台灣新聞組／台北4日電
台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程傳出採購弊案，涉及浮報工程經費逾百億元。被告世曦工程前董座施義芳（中）昨凌晨移送北檢複訊後無保請回。(記者潘俊宏／攝影)
台北地檢署偵辦中油三接二期浮報百億工程案，前天指揮調查局、廉政署搜索約談13人到案，台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森三人列被告，檢察官漏夜偵訊後命三人無保請回；因查扣資料不少，且專案小組已掌握關鍵證詞，近日有第二波偵查作為。

13名約談對象中，中油公司六人，世曦工程顧問公司七人，中油部分主要是約談現任副總、時任大肚區天然工程處長黃榮裕為主，黃男在廉政署訊問後即離去，未移送複訊。世曦工程負責標案製作的楊姓與胡姓工程師，證人移送複訊後請回。

據了解，中油天然氣案事涉官商勾結、招標舞弊，檢方前天發動搜索目的在保全證據，查扣世曦工程採購案相關資料，目前正交叉分析中油、世曦工程兩邊卷證，並追查金流，待分析完畢，辦案箭頭恐指向中油高層與特定業者。

檢方指出，目前全案朝貪汙罪之「建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者」偵辦，最輕本刑為十年以上徒刑，明年若以此法偵結起訴，將適用國民法官法，納入國民參與審判範圍。

據施義芳供稱，三接工程採購弊案，並無浮報工程經費逾百億元(台幣，以下同)，該公司編列預算期間，未接獲任何營造廠提供122億元或更低價格報價，且中油對經費嚴格把關，並無官商勾結等情事。

據了解，為穩定國內用氣成長需求、維護藻礁生態，政府2021年提出中油第三天然氣接收站工程，將離岸742公尺港區向外推455公尺，且為避免破壞水下礁體，以延後兩年半工期、增加150億元預算為代價，想在保護生態與穩定北台灣供電尋求平衡，委託台灣世曦工程顧問公司負責設計、預算編列、招標文件製作。

2022年，中油委託辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」，遭檢舉時任總經理與業者勾串，浮報工程經費逾百億元，過程還被錄音。錄音顯示，「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，還霸氣豪說「中油錢最多」，明示業者要將預算金額再往上加碼，檢調證實錄音檔為真。

台灣世曦工程顧問公司表示，三接外推案訪價過程，參酌疫情及烏俄戰爭前後期間的市場人力、機具、材料價格，以及鄰近工程標案金額研判，所謂某廠商曾提出122億的價格，與行情相距甚遠，也從未出現於報價資訊中，該案招標過程也沒有出現低價搶標的情事。

