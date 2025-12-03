中油三接浮報百億案檢調大搜索 3被告無保請回

中油三接傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）2日移送北檢複訊。（記者潘俊宏／攝影）

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程被爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元台幣，台北地檢署昨指揮調查局北機站、廉政署搜索中油總部採購處、台灣世曦工程顧問公司等11處地點，約談世曦前董座施義芳、中油大肚區天然工程處長黃榮裕等13人到案說明，凌晨移送三名被告到北檢複訊。

約談對象包括中油六人，世曦工程顧問公司七人，其中施義芳、世曦經理陳建中與工程部主管張欽森三人列被告，其他包括黃榮裕在內中油採購人員、世曦職員皆為證人。三名被告經檢方複訊後無保請回，其他證人由廉政官訊問後請回。

據調查，台灣中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，採購案由世曦工程顧問公司處理，負責設計、預算編列、招標文件製作等，詎料卻遭檢舉時任中油總經理涉與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。

國民黨立院黨團11月11日開記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人2022年向檢調檢舉，其中有段錄音檔顯示；「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，中油還豪氣地說，「中油錢最多」，明示業者將預算金額再往上加，一路加到150億元，但中油覺得還不夠；再加碼到253億元，期間中油還斥責廠商「不會做頭路」。

檢調追查，中油委託世曦工程顧問公司負責招標案報價事宜後，世曦向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價122億元，沒想到中油卻要東丕浮報預算金額，後來提高為200多億元，而皇昌與宏華營造也報價200餘億元，世曦最後折衷以253億元標金報給中油，中油高層認為此價格可行，報請行政院核定通過。

特別的是，此標案最後並非由配合哄抬標金的東丕營造拿下，而是由皇昌營造得標。調查局北機站為鞏固事證，先前已用證人身分低調約談東丕營造主管與高層，相關人坦承有配合中油浮報工程經費。