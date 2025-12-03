我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

中油三接浮報百億案檢調大搜索 3被告無保請回

記者張宏業、蕭雅娟／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中油三接傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）2日移送北檢複訊。（記者潘俊宏／攝影）
中油三接傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）2日移送北檢複訊。（記者潘俊宏／攝影）

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程被爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元台幣，台北地檢署昨指揮調查局北機站、廉政署搜索中油總部採購處、台灣世曦工程顧問公司等11處地點，約談世曦前董座施義芳、中油大肚區天然工程處長黃榮裕等13人到案說明，凌晨移送三名被告到北檢複訊。

約談對象包括中油六人，世曦工程顧問公司七人，其中施義芳、世曦經理陳建中與工程部主管張欽森三人列被告，其他包括黃榮裕在內中油採購人員、世曦職員皆為證人。三名被告經檢方複訊後無保請回，其他證人由廉政官訊問後請回。

據調查，台灣中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，採購案由世曦工程顧問公司處理，負責設計、預算編列、招標文件製作等，詎料卻遭檢舉時任中油總經理涉與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。

國民黨立院黨團11月11日開記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人2022年向檢調檢舉，其中有段錄音檔顯示；「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，中油還豪氣地說，「中油錢最多」，明示業者將預算金額再往上加，一路加到150億元，但中油覺得還不夠；再加碼到253億元，期間中油還斥責廠商「不會做頭路」。

檢調追查，中油委託世曦工程顧問公司負責招標案報價事宜後，世曦向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價122億元，沒想到中油卻要東丕浮報預算金額，後來提高為200多億元，而皇昌與宏華營造也報價200餘億元，世曦最後折衷以253億元標金報給中油，中油高層認為此價格可行，報請行政院核定通過。

特別的是，此標案最後並非由配合哄抬標金的東丕營造拿下，而是由皇昌營造得標。調查局北機站為鞏固事證，先前已用證人身分低調約談東丕營造主管與高層，相關人坦承有配合中油浮報工程經費。

調查顯示，若以東丕營造最初報價122億計算，中油涉聯合業者哄抬工程款，期間經四次「加碼」，最後以原價金兩倍、也就是253億元拍板，等於多出131億元款項；中油有無官商勾結？護航特定廠商？資金流向為何？是檢調搜索的重點，而世曦當時報價的相關簽呈，更是檢調首要查扣證據，過濾這些報價簽呈，應可順藤摸瓜，揪出中油涉貪高層，預料將有第二波偵查作為。

中油三接第一期工程預定年底前展開驗收，第二期遭檢舉招標金額灌水逾百億元台幣。（取...
中油三接第一期工程預定年底前展開驗收，第二期遭檢舉招標金額灌水逾百億元台幣。（取材自皇昌營造官網）

上一則

台積洩密案TEL涉4大罪 遭求處1.2億罰金

下一則

清潔員電鍋案／好心助人卻遭定罪 律師：不符社會觀感

延伸閱讀

耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工

耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工
紐約地鐵7號快車大延誤…抵法拉盛困車廂15分鐘 乘客火大

紐約地鐵7號快車大延誤…抵法拉盛困車廂15分鐘 乘客火大
蘋果強化AI戰力 從微軟挖角資深工程師當AI業務

蘋果強化AI戰力 從微軟挖角資深工程師當AI業務
金線輕軌帶動聖谷東北區建案 周邊城市大興土木

金線輕軌帶動聖谷東北區建案 周邊城市大興土木

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

2025-11-26 09:29

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效