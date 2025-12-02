全台後年起「全面禁廚餘養豬」轉型落日期限1年

台灣政府宣布給予一年轉型落日期限，後年起將永久禁用廚餘養豬。(本報資料照片)

非洲豬瘟 中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，此方案仍待行政院最後拍板。

中央非洲豬瘟災害應變中心昨天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，農業部 指出，部分地方政府主張應立刻禁止廚餘養豬，不該有一年落日，今天農業部將召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，做為行政院最後決策的參考。

農業部表示，今年10月22日，國內發生非洲豬瘟疫情 ，中央災害應變中心即宣布全面禁用廚餘養豬，為兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務、由中央律定全面禁止廚餘養豬之轉型最後期限，最長不得超過一年，即至2026年12月31日。

在中央律定廚餘養豬轉型最後期限日前、縣市政府可依其廚餘養豬轉型輔導與廚餘分類及去化規畫，自行訂定及公告何時禁止廚餘養豬。

轉型最後期限前的有條件使用廚餘養豬，必須是登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，也須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣（國內即期肉製品等）及畜禽屠宰下腳料，禁用家戶廚餘。

養豬場最晚在今年12月31日前，需經聯合檢查並獲地方政府同意，通過檢查的養豬場，全國統一於2026年1月1日起，可開始使用廚餘養豬。

農業部表示，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，輔導養豬場轉型。無意願裝設溫度及影像監控設備者，若立即轉型使用飼料，並在今年12月向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭3600元台幣；若是已裝設溫度及影像監控設備，且持續依規定使用蒸煮廚餘至轉型期限者，須在2026年12月前向縣市政府提出轉型申請，不過轉型飼料補助將降為每頭1800元。餵飼設備補助部分，依飼養規模每場補助30至300萬。

桃園養豬產業有7成飼養餵食廚餘的黑豬。桃園養豬業者表示，希望中央協助研發黑豬適合的飼料配方，以保持產業特色，否則就得轉型，改飼養不需廚餘的白豬等豬種。

桃園市農業局指出，將全力輔導豬農轉型，但希望中央啟動離牧或轉型補貼。台中市農業局表示，將配合中央政策，輔導豬農轉型。

新竹縣副縣長陳見賢表示，竹縣199場養豬場約有37%使用廚餘等廢棄物餵飼，未來將全力配合相關轉型、查核、監控作業。