「不就來打掃？」台長照漏洞辱專業 居服員淪廉清潔工

快訊

記者廖靜清／台北1日電
居服員幫忙個案清潔家庭環境；示意圖，非新聞當事人。(記者蘇健忠／攝影)
「你不就是來打掃的嗎？」一名居服員到了個案家，原本要整理床鋪與更換床單，卻被要求「順便」澆花、倒垃圾、刷洗流理台與抽油煙機，她反映這些不在約定工作範圍內，家屬反批「這就是你該做的事情」，雙方爭吵，場面難看。

「居服員不是大掃除的傭人，也不是看護。」新北市居家服務督導員組長黃伊蔓表示，政府長照「BA15家務協助」原為貼心設計，協助失能或年長者維持環境整潔、避免身處雜亂造成健康風險，但實施幾年後，卻成為最具爭議的服務項目，很多人將居服員當成鐘點清潔工、家庭傭人。

黃伊蔓指出，不少居服員淪為清潔工，「BA15家務協助」被視為超低價的家事外包方案，如果居服員拒絕，常被罵「不近人情、沒有同理心」。此外，整理打掃結束，竟有人用手指或衛生紙刷著櫃子、馬桶，檢查是否乾淨，讓人失去尊嚴。

「我學的是翻身拍背，不是刷馬桶。」一名居服員在網路社群上留言，自己受過專業訓練，懂得觀察長輩的呼吸與姿勢變化，但到了居家現場，卻花很多時間幫忙清理廚房油汙、拖地與擦窗，常與專業無關。

長照2.0的「居家照顧服務」（BA碼）共22個項目，制度上界線模糊，使得居服員常陷入兩難。黃伊蔓強調，如要求服務不符合個管師所提的項目，就等於是詐欺，但太多人濫用，反而成為常態。

新北市私立恩勤居家長照機構執行秘書王亦婷表示，長照制度出了漏洞，其中「BA15家務協助」最容易引起糾紛，關鍵在於費用，坊間清潔公司平均每小時收費300至500元(台幣，下同)，但透過長照補助，打掃一整間浴室，可能只需支付63元。

「家務協助」為共用服務，政府補助一半費用，另一半費用則由長照對象自行負擔，但尷尬的是有些處在模糊地帶。王亦婷舉例，規定中的自用與共用，依不同家務處理情況，自用為協助長照給付對象獨自使用的空間，共用則是指協助長照對象與家人共用的區域，但夫妻中僅一人長照失能，但兩人住在同一公寓，使用空間確實難以定義。有些居服員怕被投訴，退而求其次，改用「協助獨居者」定義。

當「家務協助」定義被無限上綱，造成眾多居服員失去熱情，也衝擊長照體系最珍貴的人力。「其實大部分的人都能遵守規則。」王亦婷說，長照制度建立在互相尊重的基礎上，政府應該清楚界定，避免長照資源被浪費。

新聞評論／民進黨反民權4法 歧視陸配戕害民主 炒作反中情緒

聖文森外交轉向？台在野憂沒有未雨綢繆 學者提醒「北京挖角」

