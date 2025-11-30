我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

「核電檢查N年後才會重啟」藍委批：賴政府反核、擁核票都要

記者劉懿萱、屈彥辰／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫；圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。(本報資料照片)
經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫；圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。(本報資料照片)

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，2027年有望重啟。國民黨立委認為，賴政府這時先拋出核電重啟，試圖拉攏擁核選票，但重啟時間點由行政部門掌握，且2026地方大選時還不會觸及，對深綠也有交代「既要反核票又要擁核票」。

國民黨立委賴士葆說，行政院長卓榮泰28日答詢時稱，核電重啟必須在安全無虞下規畫，前提看似沒問題，但是核電廠自主安全檢查最快需要1.5年，核安會還要檢查N年後才會重啟，時間點由行政部門掌握，相當於賴總統不僅拉攏擁核了者的選票，2026地方選舉核電還沒有重啟，也能對深綠有交代。

賴士葆表示，表面上賴總統推翻前總統蔡英文的非核政策，實際上是唱雙簧，既要反核票又要擁核的票。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨終於願意檢討錯誤的能源政策，時間落在2027年非常巧，因為那時正是賴清德要尋求連任，顯然是為自己的連任之路解套跟拆彈。對賴清德來說，選舉利益、政黨利益超過國家利益跟人民利益。

國民黨立院黨團書記長羅智強呼籲民進黨政府，在確保安全的前提下盡速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

民眾黨主席黃國昌說「早知如此，何必當初？」髮夾彎轉成這樣，不會臉紅嗎？他希望民進黨這次髮夾彎，不要只是嘴巴說說。執政者不解決問題，民眾黨就透過交給人民、透過公投表達意志。

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

台灣首例「碳封存場」擬設苗栗灌注30萬噸CO2 民眾反彈

下一則

賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲

延伸閱讀

民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟

民進黨非核轉向？台灣核電2027可能重啟
觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選

觀察站／卸神主牌？ 只要技術性卡關 就能拖過2028總統大選
核電可能重啟 藍委：蔡規賴不隨 神主牌大戰開打

核電可能重啟 藍委：蔡規賴不隨 神主牌大戰開打
國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉