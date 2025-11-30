「核電檢查N年後才會重啟」藍委批：賴政府反核、擁核票都要

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫；圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。(本報資料照片)

經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，2027年有望重啟。國民黨 立委認為，賴政府這時先拋出核電重啟，試圖拉攏擁核選票，但重啟時間點由行政部門掌握，且2026地方大選時還不會觸及，對深綠也有交代「既要反核票又要擁核票」。

國民黨立委賴士葆說，行政院長卓榮泰28日答詢時稱，核電重啟必須在安全無虞下規畫，前提看似沒問題，但是核電廠自主安全檢查最快需要1.5年，核安會還要檢查N年後才會重啟，時間點由行政部門掌握，相當於賴總統不僅拉攏擁核了者的選票，2026地方選舉核電還沒有重啟，也能對深綠有交代。

賴士葆表示，表面上賴總統推翻前總統蔡英文的非核政策，實際上是唱雙簧，既要反核票又要擁核的票。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨 終於願意檢討錯誤的能源政策，時間落在2027年非常巧，因為那時正是賴清德 要尋求連任，顯然是為自己的連任之路解套跟拆彈。對賴清德來說，選舉利益、政黨利益超過國家利益跟人民利益。

國民黨立院黨團書記長羅智強呼籲民進黨政府，在確保安全的前提下盡速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

民眾黨主席黃國昌說「早知如此，何必當初？」髮夾彎轉成這樣，不會臉紅嗎？他希望民進黨這次髮夾彎，不要只是嘴巴說說。執政者不解決問題，民眾黨就透過交給人民、透過公投表達意志。