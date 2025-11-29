台灣「無心跳器捐」新指引擬年底完成 有望年增10例捐贈者

今年6月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備摘除器官移植，後經證實是流程認知錯誤，導致溝通落差；器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心昨指出，為避免落差最快年底完成指引修訂，未來盼再優化流程，比照義大利 模式，可望增25%器捐量。

一名21歲男子車禍重傷後以葉克膜維生，家屬主動提出器捐，檢察官到場相驗時，因男子仍有心跳、未撤除維生設備，引發「直摘器官」爭議，後續調查認為爭議源自程序與認知落差；但宜蘭地檢強調，檢察官是依法審慎評估，並非對法規不熟所致。

器捐及病主中心董事長李明哲 表示，為了避免類似案件再發生，已提交修訂「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」草案給衛福部，其中爭議點在於指引中第4條中提及「病人為非病死或可疑為非病死者，應停止器官捐贈作業」，也讓檢警認為心臟停止者不該使用維生設備。

李明哲說，實務上心臟停止後死亡是指撤除維生系統後，心臟停止跳動5分鐘，即進入不可逆腦死階段，而器官移植得在限時內完成，若檢警得等到心臟完全停止，再執行相驗，可移植的器官，恐礙於相驗時間冗長而不能使用，了解器捐流程的檢警，過去多會配合，並在5分鐘內完成相驗，但指引文字易讓該流程出現認知落差。

北醫附醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁表示，臨床上為避免檢警相驗流程延宕移植手術，移植團隊盡可能會希望捐贈者屬於「腦死後器捐」，因捐贈者由兩位醫師判定腦死，依規定可持續使用維生系統，檢警相驗時間就較為彈性，不影響移植手術，因此，若心死後器捐指引，能在等待相驗過程中，持續使用維生系統，將能增加器官來源，約一年能增加10例以上的器官捐贈者。

李明哲說，目前已與法務部高檢署達到共識，並將指引第4條的文字修訂為「病人為非病死或可疑為非病死者，經由檢警同意後仍可執行器捐流程」，將其指引草案提交衛福部，12月將召開會議討論，最快會議後，由衛福部函頒新指引後施行。

李明哲期待，下一步台灣能比照義大利的心死後器捐流程，由一組熟悉器捐的檢警組成「專責小組」與器捐中心對接，加速器捐流程，此舉可望能增加國內25%的器官來源。

法務部官員指出，衛福部曾兩度與法務部討論相關議題，但雙方尚未取得共識，現行「檢察官辦理捐贈人體器官屍體相驗案件應行注意事項」主要規範腦死個案，法務部已建議衛福部檢討並修正「心臟停止死亡後器官捐贈」的相關指引。