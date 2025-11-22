台72歲健美奶奶 花4年半練出孫子的「無敵女超人」

我的頻道

（中央社／台北22日電
全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當奶奶、72歲的林穗慈（圖）22日登場時依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容。（中央社）
台灣2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當奶奶、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。

林穗慈過去曾在三總擔任糖尿病衛教師，最常交代病人一定要運動、飲食控制、藥物控制，只不過病人常常嘴上說OK，但會真的跟著做的並不多，尤其是運動這一塊，幾乎沒什麼病人願意動起來。

疫情期間，一次偶然的機會，林穗慈接觸到現任中華民國健美健身協會副理事長陳孔文，就此投入健美健身的行列，至今不過4年半，已經打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。

林穗慈在接受媒體訪問時笑說：「除了自己變得更年輕更開心之外，最大的效果就是要求病人運動，萬一被反問自己有沒有運動時，就可以拿出我的比賽照片，通常會讓病人看得目瞪口呆。」

林穗慈除了有效的飲食控制外，現在每天週一到週五早上，都會固定訓練1小時。

她表示，自己已經是5個孫子的奶奶，最大國三、最小小學3年級，「有一次我跟孫子一起洗澡，突然間看到我的身材，就說是無敵女超人，當下確實讓我有點驕傲但又很好笑。」

林穗慈指出，她在50幾歲的時候頸椎骨刺、腰椎第4、5節滑脫，當時只能做復健來緩和，直到後來接觸到健美健身的抗阻力運動後，才發現只要肌肉有力，很多病痛都能迎刃而解。

林穗慈另一半是國內有名的心臟科醫師陳炳堅，看著太太受訪也相當開心地說：「真的要養成運動習慣，尤其台灣三高、糖尿病、肌少症患者多，這類抗阻力運動，確實對身體很有幫助。」

