冷眼集／毒蛋「別吃就好」 官員何不食肉糜

針對毒雞蛋風波，食藥署長姜至剛表示「如果有疑慮，近日不要食用雞蛋」。（記者林俊良／攝影）
15萬顆毒雞蛋引發食安恐慌，衛福部食藥署長姜至剛表示，以這次雞蛋殘留值0.03ppm計算，每天吃100顆問題蛋才會引發急性中毒，「如果有疑慮，近日不要食用雞蛋」。署長的意思是民眾日食百顆才會出事，如果擔心就不要吃雞蛋；問題是「昨日豬肉、今日雞蛋」，民眾往往吃完才知道出事，官員的喊話無異於「何不食肉糜」翻版。

超過3萬公斤黑心豬大腸流向全台，緊接著爆發非洲豬瘟，民眾半個多月吃不到溫體豬肉，近日再爆15萬顆芬普尼毒雞蛋流入知名連鎖賣場，盡管衛生官員掛保證，但食不安心已是國安問題，不僅影響國人身體健康、也衝擊台灣的國際觀光形象。不論藍綠、不分中央或地方，政府應保障人民有「免於食安恐懼」的自由，否則食安連環爆將動搖國本。

芬普尼雞蛋事件延燒多日，外界批評，衛福部資訊揭露「慢半拍」。衛福部長石崇良出面否認處理慢半拍，他強調這次芬普尼雞蛋屬偶發事件，過去七年固定年度稽查4000多次，僅這次出現問題；後續的稽查、檢驗、公布等時序，均基於「查到哪裡、做到哪裡，公布到哪裡」原則與態度。

不過，國民黨立委王育敏質疑，食藥署在「關鍵六天」本應積極作為，但11月4日檢驗結果出爐後，僅於7日通知通路商下架，未同步對外告知消費者；直到11月9日才發布新聞稿，揭露雞蛋來源畜牧場及產品溯源碼，早已影響消費者健康。

民眾根本不必如食藥署長所言「吃了百顆蛋才出事」，只要知道這是毒雞蛋，大家連一顆都不敢吃了；政府衛生機關應該做好把關稽核、資訊揭露，而不是把責任丟給消費者。那空汙嚴重、流感橫行，是不是也呼籲民眾不要呼吸就好了？

從非洲豬瘟到毒雞蛋，專家學者研判，病毒不是橫空出世，環境汙染的因素最大，從產地到餐桌，任何一個環節都可能是食安破口，衛福部應趁機徹底盤點產業鏈和稽核流程，如果只查單一業者，可能流於「見樹不見林」，下次問題恐在別處複製貼上。

「毒蛋可怕、壞蛋難防」，食安不能只是事後喊喊「別吃就好」；食安更不該是消費者試膽的「魷魚遊戲」，沒毒過關、有毒難關。

雞蛋 非洲豬瘟 觀光

