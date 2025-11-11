彰化雞蛋芬普尼超標…雞農爆料「籠飼場會偷用禁藥」

彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標，縣府出動多單位，針對該場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢。(圖／彰化縣府提供)

含芬普尼成分的藥物多用於環境除蟲，養雞場本身禁止使用。彰化縣雞蛋 產量是全台最多，2017年彰化雞蛋檢出芬普尼超標，這次又再次檢出，業界議論紛紛。一名資深雞農說，部分雞農偷用含芬普尼的農藥殺蟲劑，甚至有人直接上網購買被禁購的便宜除蟲藥，但管制措施大多睜隻眼、閉隻眼，讓食安蒙上隱憂。

根據動物用藥品管理法規定，若畜牧場使用未核准用藥，最重可罰30萬元(台幣，下同)；另依據食品安全衛生管理法，若食品驗出含芬普尼殘留，地方衛生主管機關最重可處2億元罰鍰。

彰化資深雞農表示，台灣雞場畜養量太密集，為了防蟲，多數雞農會在雞場用除蟲藥，大多直接噴灑在養雞場或雞隻身上，政府稽查檢驗通常是說一套、做一套，難免有漏網之魚；況且蛋商經常一次收好幾個牧場的蛋，洗選時混在一起，甚至不知雞蛋來自哪個牧場。雞隻密集畜養，健康難照顧，要省成本，用藥就是最便宜的方式；若改善養雞環境將提高成本，政府應輔導養雞產業升級，消費者也不能只想買便宜的蛋。

動保團體指出，本次抽驗出芬普尼的雞蛋，根據噴印代碼「C」顯示是籠飼蛋，因其飼養環境差，只得使用芬普尼克蟑等環境藥物驅蟲。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣至今仍有7成的產蛋母雞一輩子被關在窄小格子籠裡，周遭環境髒亂，芬普尼是常用於殺蟑螂、跳蚤、螞蟻的殺蟲劑；政府2017年就正式公告，作為殺蟲劑使用的芬普尼不可用於家禽，但格子籠畜舍裡，母雞癢到產不了蛋，農民可能再偷用強效芬普尼殺蟲。

陳玉敏說，不止芬普尼藥殘蛋，乃卡巴精、馬杜拉黴素、拉薩羅等各種抗生素藥物殘留屢見不鮮，台灣每年雞蛋產量超過80億顆，但政府末端抽驗比率不到百萬分之一，亦即每年約5000顆蛋的低抽驗比，卻仍常驗出各種藥物殘留蛋，民眾買蛋應認明雞蛋噴印編號「F」放牧跟「B」平飼的蛋，或是印有動物福利標章的蛋，比較安心。

彰化縣北區蛋雞聯誼會長陳呈祥指出，相信這次驗出芬普尼「應該只是個案」，通常在雞換羽期、中小雞時，雞農會在雞場用除蟲藥，但到了生蛋的成雞就不該用藥；雞農不可能在飼料中加含有芬普尼的除蟲藥，只是雞場使用除蟲藥的時間和劑量若掌握不好，才可能會殘留，如果殘藥只在蛋殼，應不會有太大毒性。

台中市養雞協會理事長王世琳表示，彰化雞蛋被檢出芬普尼，可能是業者環境用藥時，空氣中飄散汙染，這種機率最大。台灣養雞飼料從美國進口，若有問題，不可能單一雞場超標；業者可能使用藥物防治蚊蟲，但含芬普尼藥物在台灣早已禁用，不知為何還會出現？