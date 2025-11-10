接棒學長「超人醫師」的南迴診所 高元：加入傻瓜行列

我的頻道

記者廖靜清／台北10日電
急診醫師高元為「南迴行動醫院」接棒人，擔任南迴診所暨居家護理所執行院長，他表示，以前覺得學長超斌是傻瓜，現在自己也加入傻瓜行列。(記者黃義書／攝影)
急診醫師高元為「南迴行動醫院」接棒人，擔任南迴診所暨居家護理所執行院長，他表示，以前覺得學長超斌是傻瓜，現在自己也加入傻瓜行列。(記者黃義書／攝影)

「超人醫師」徐超斌罹患鼻咽癌後四度復發，飽受折磨，但仍心繫病人，以及南迴診所的接班人。今年9月2日，奇美醫院急診醫學部主治醫師高元正式成為診所執行院長，繼續照亮偏鄉醫療的道路，守護族人安全回家、在地安老。

高元表示，2004年在奇美醫院擔任實習醫師時，就曾聽聞學長徐超斌的各種事蹟，包括他對生命的熱愛以及對偏鄉醫療的無私付出。2006年徐超斌39歲中風倒下，當時奇美醫院院長詹啟賢派救護車把徐超斌一路從台東載回台南救治，在加護病房中，徐突然提出問著「學弟要來台東嗎？」

「學長即使重病，仍然幽默風趣，開口閉口都是台東南迴。」高元說，當時並未想太多，直到2024年開始從奇美醫院支援南迴診所，還是常被問：「你什麼時候回來？」那時壓力挺大，心裡也很猶豫，因為在奇美急診醫學部待了近20年，待遇不錯，生活穩定，但總想著到底要不要返鄉服務？

猶疑不決的高元甚至多次至台東大武爺爺奶奶的墓前問著「該怎麼做才好？」

一次在南迴診所支援時，高元把自己關在診間，將徐超斌所有紀錄片、書籍看過一遍，了解到學長為什麼要返鄉服務、為什麼願意燃燒自己的生命。答案浮現至心中，因為偏鄉長輩沒有生病的本錢，光是一趟急診的交通就花費2000元台幣（約65美元)，一個月只有五、六千元老人年金的他們怎堪負荷。

「以前覺得超斌是傻瓜，現在自己也加入傻瓜的行列。」高元說，從擔任奇美醫院的實習醫師，到遇見徐超斌，以及支援南迴診所，每一步都像是上天、祖靈指引著他回家契機。雖然路程漫長，最終接下這個任務，南迴偏鄉醫療未來的路未必好走，但總是要有人接棒才能走下去，「跟學長說一聲：我來了」。

南迴基金會董事長李靜蘭表示，南迴的醫療火種不會熄滅，南迴診所將攜手奇美醫療團隊，持續守護台東偏鄉，並規畫推動「行動醫療計畫」，讓醫療關懷深入更多山海之間的角落。未來建立標準作業機制，強化照顧支持系統，讓「南迴模式」成為可複製的偏鄉醫療典範。

