芬普尼超標…15萬顆「毒雞蛋」流入全台10縣市

彰化縣文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出農藥「芬普尼」代謝物超標，已流向十縣市超市，衛生局緊急通知下架停售。(圖／彰化衛生局提供)

再現毒雞蛋 ！衛福部食藥署昨晚緊急發布重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標三倍，共15萬顆蛋品，流入10個縣市，全聯、楓康等通路均受累，需立即下架回收、停止販售。

彰化縣衛生局強調，並非所有15萬顆雞蛋均遭汙染，但基於公共食安風險考量，仍全批預防性下架，待檢驗結果釐清後再決定後續處理。此次事件為全國首例以「蛋品溯源碼」追蹤並公布問題蛋品，洗選蛋場在包裝上印製可追溯碼，連結產地、批次與檢驗資訊，讓消費者、下游業者可直接查詢每批蛋的來源與檢驗紀錄。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，食藥署與各縣市衛生局執行「2025年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，確保市售雞蛋符合動物產品中農藥殘留容許量標準。

彰化縣衛生局11月4日抽驗報告發現，埤頭鄉文雅畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）超標，不符規定，殘留超標三倍。林旭陽指出，該批違規洗選蛋品於10月23日在彰化地區上架626盒洗選包裝蛋品，已要求零售業 者下架回收，經盤點僅剩83盒，期間共賣出543盒。

11月5日、6日抽驗其他批號，這批毒雞蛋數量高達15萬顆，8日通知其他縣市衛生局，清查顯示，販售通路包括全聯、楓康等知名超市，除了彰化縣，15萬顆農藥殘留超標蛋品販售縣市，包括桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等。

彰化縣衛生局指出，「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為2025年11月27日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，超出法定標準值0.01ppm三倍，立即要求文雅畜牧場提交全批次蛋品運銷紀錄，而該批蛋品主要供應全聯、楓康等大型通路。

彰化縣衛生局已命「鮮健洗選蛋場」全批次停止販售、下架封存，相關批次產品也全數回收。下架蛋品溯源編碼為「I47045」，涉及批號與有效日期如下：四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選蛋、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選蛋及鮮健蛋品洗選蛋等，共13款包裝規格。

高市衛生局7日接獲通報後，前往進貨公司全聯實業公司鳳山分公司稽查，其中四季巨蛋14盒銷售剩7盒，初卵頭窩蛋28盒只剩21盒，悠活鮮蛋200盒只剩3盒，因鳳山大全聯未主動通知消費者，依違反食品安全衛生管理法，裁罰6萬(台幣，下同)以上、2億元以下。

全聯發布聲明指出，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

彰化縣政府初步追查汙染原因，由於芬普尼可能用於除蟲環境用藥，也可能是來自畜牧場外的環境或農業用藥，目前仍在調查中。另針對違規情節，將處以業者6萬以上、2億元以下罰鍰。

農政單位也同步啟動移動管制，防止問題蛋跨區流通。