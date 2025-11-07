「密網撈小蝦米」學者批健保補充保費擾民

我的頻道

記者藍鈞達、陳雨鑫／台北7日電
衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過兩萬元者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰昨指示暫緩具爭議規畫。(本報資料照片)
衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達480萬人；台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，這項作法形同全民皆稅，應該很少人一年股利加利息沒有2萬元(台幣，以下同)，「等於政府用一個很密的網去撈，把小蝦米都撈走。」現在稅率已經差不多了，不該把補充保費擴大到這種地步。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，若只針對補充保費中的三個項目改採年結，這是「不公平中的不公平」，股票大筆進出獲利者，不會被課徵補充保費，懲罰把股票好好放在股市裡收股息的人，且擴增的補充保費頂多讓健保基金每年增加100到200億元，連健保一個月的安全準備金都不夠，不解意義何在？

滕西華也說，衛福部原擬調整的補充保費已踩到國人敏感神經，特別存股族感到「被針對」，政府應正視健保收入結構問題，從費基開始討論，重啟對家戶總所得的討論，另外，應廢除補充保費，要增加健保收入，建議直接提高一般保費，不要讓收費出現階級，應一視同仁。

滕西華建議健保費基應以家戶總所得計算，衛福部應重啟相關討論。

政大金融系教授殷乃平說，這項新制方向「非常擾民」，健保實際增加收入有限，卻帶來龐大負面感受；健保制度應該整體檢討，不只關注補充保費或費率問題，而是回頭審視醫療支出的效率與浪費問題。

殷乃平表示，對政府來說，加收是最簡單的，但沒有解決根本問題，未來仍會面臨資金不足的困境，健保費率可與國民所得同步成長，以建立長期穩健的財源，而非每次缺錢就臨時加收。

衛福部拋出補充保費新制引爆民怨，藍綠都有意見。國民黨立委賴士葆批評，健保補充保費從單次改累計，根本是把重擔強加給市井小民，民眾靠微薄股利貼補家用，現在鐮刀一揮把富人、中產階級、中低收入戶全納入，簡直是「斂財苛政」。國民黨衛環委員會召委廖偉翔昨說，政府決策不是試水溫、測風向，衛福部補充保費政策顯然「朝令夕改」，施政宛如兒戲。民眾黨立委陳昭姿指出，補充保費若成變相漲保費，影響很大的是努力存股小資族。

保費 健保 國民黨

