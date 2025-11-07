上月中旬才安檢…60年桃園南門市場大火 毀49攤位

我的頻道

台灣新聞組／桃園7日電
開市一甲子的桃園南門市場5日發生大火，延燒6小時才完全撲滅，燒毀大半攤位，損失慘重。(記者陳恩惠／翻攝)
開市一甲子的桃園市南門市場前天深夜大火，延燒近千坪，歷時6小時撲滅，無人傷亡，但近三分之二區域、49攤全毀，上百攤波及受災，損失慘重；有目擊民眾指魚攤冰箱後方起火，是否電線短路起火，待消防局火調釐清。

警、消調查，南門市場近文化街攤位處前晚9時許先閃爍火光，接著竄出火苗，因市場一樓為木結構，上方加掛鐵皮，加上強風助長，火勢一發不可收拾，民眾發現拿滅火器、提水灌救，火勢仍朝市場內延燒，臭味一度飄散鄰近數10個里。

消防隊到場時，兩層樓的市場攤位區已全陷入烈焰中，還不斷傳出瓦斯桶被引燃的爆炸聲，上百名消防員布設水線阻絕火勢，冒險鋸開攤區鐵門，及時救出一名住在市場內的八旬劉姓老翁；大火直到昨天凌晨3時許才完全撲滅。

大火雖未釀傷亡，但市場近三分之二區域幾被燒光，以近文化街、南昌街一側最嚴重，許多攤區燒成骨架。南門市場自治會統計，共49處攤位全毀，無法做生意，三民路、中山路側的攤商與外側攤位則未波及。

火調人員昨重返勘驗，有目擊者稱，起火點在魚攤冰箱後方，疑似電線走火，消防局不排除電線短路或冰箱電氣老化可能，待鑑識確認。

消防局說，南門市場是列管公共場所，10月15日剛進行安檢，部分火警探測器失靈、迴路斷線等缺失，都已改善；是否電線配置未依電氣安全規範設置，私自拉線增加用電導致風險，也會調查。

桃園市長張善政昨天到場關心，允諾全力協助攤商盡速復業，市府隨後拍板免收11月攤位使用費，提供攤商急難救助方案，將設置中繼市場，並啟動全市公有、民營市場消防安檢作業。

市場自治會長鄭秀美說，市場共118個攤位，今年剛完成消防安全工程，攤商多盼市府協助整修，轉往中繼場地緩不濟急，希望讓攤商盡快原地恢復營運。

桃園市公有南門市場是在地日常採購、年節採買重要去處，一把大火燒毀桃園人60年、三代人的情感記憶，有老居民望著燒毀的市場紅了眼眶；有燒肉攤商因非洲豬瘟疫情，改賣薑母鴨度小月，好不容易等到解禁，又碰上祝融，無語問蒼天。

南門市場位於桃園區中山路、三民路、南華街間，為桃園歷史悠久的傳統市集，1950年代開市，迄今超過一甲子歷史。市場前幾年曾受新冠疫情衝擊，一度休市，疫情後仍是桃園人生活採買重心，如今因大火再次重創。

「我從年輕、娶老婆、生孩子、做生意到當里長，都與市場密不可分。」南華里長林獻堂說，南門市場見證人生階段，被燒掉的攤位或店面都已傳承兩、三代，客家米食、草藥店、五金行都是老店。

南門里長吳宏泰回憶，自小住在文化街，對市場有著深厚感情，「不只是購物的地方，更是情感寄託」，「老字號店家像黑輪、蛋糕，從小吃到大」，老店承載桃園人的童年記憶，慘遭祝融令人惋惜。

國內因非洲豬瘟疫情，有熟食攤老闆改賣薑母鴨「度小月」，深夜聽到大火後趕到現場，眼見烈焰吞噬攤位。他說，原本賣紅糟燒肉，因疫情改賣薑母鴨，「好不容易等到豬肉解封，又遇到這場災難」，損失初估至少20萬、30萬元台幣。

「這裡承載桃園人從小到大的回憶。」議員黃瓊慧感嘆，看著攤商掉眼淚收拾殘局，感同身受，傳統市場的消防與電力安全有隱憂，市府應盤點各市場電線配置、消防設備與逃生動線，成立專責窗口協助安置與重建。

議員凌濤指出，台北南門市場曾面臨老市場再生，如今是最現代化老市場，建議參考北市案例重建，在最現代的場域保存最傳統的老味道。

