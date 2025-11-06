台活豬禁運解封、8日開市 農業部管制出豬防價崩

我的頻道

記者李柏澔、黃婉婷、余采瀅／台北6日電
因應非洲豬瘟疫情，豬隻禁宰、禁運將解封，台中市政府5日下午派員前往建國市場針對肉品攤商區進行清消作業。（記者黃仲裕／攝影）
為防堵非洲豬瘟，台灣豬肉禁運、禁宰15天，非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，由於確診只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今午12時起，活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。行政院長卓榮泰指出，預計8日（周六）起，市場開始供應溫體豬；在達成落實查核、即時監控及完備法令前，將維持禁用廚餘養豬政策。

根據農業部統計，禁宰禁運期間，累積延遲上市豬隻約35萬至39萬頭，為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部將透過養豬戶登記的方式管制出豬。

農業部長陳駿季說，未來每周都會和肉品市場、屠宰場、養豬協會等召開供銷調度會議，確保每日上市頭數和屠宰量，如果供應量大於屠宰量，就會透過抽籤等方式維持市場出豬秩序，但因為每天國人消費的豬肉量固定，暫不考量增加開市日的做法。預計今天在行政院會對外說明詳細方案。

陳駿季提醒，這15天批發市場、屠宰場、肉攤等都沒有營業，必須要加強消毒，而年底前進到批發市場的豬隻，只要在運輸過程或屠宰前有任何異樣或死亡，都將一律送檢，確保沒有其他疑似病例出現。

台中市長盧秀燕說，將依中央指示開放豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，並加強屠宰場、豬肉攤與運輸車輛清消。

農業部畜牧司長李宜謙表示，台灣的肉品市場會在明天早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰的程序，因此最快民眾可在明天的黃昏市場上買到溫體豬，而大部分傳統市場肉攤將在8日開始販售國產豬。

獸醫所長鄧明中說，梧棲案例場已於昨上午再完成採檢，並將檢體送至獸醫所，預計今天採檢結果可出爐。

陳駿季說，雖然目前已達清零目標，但相關監測仍持續進行，不會貿然向世界動物衛生組織（WOAH）提出非疫國的申請。

防檢署表示，依照WOAH規範，要申請恢復為非洲豬瘟非疫國，首先是案例場要全場撲殺，台灣已經做到；第二則是依照規定執行相關監測作業，三個月內沒有案例再發生。

豬肉禁宰、禁運令雖將解除，中華民國養豬協會理事長潘連周說，擔心疫情又會出現，現在雖然只有單一個案，但很怕還有找不到的汙染潛伏，後續再開放廚餘養豬，導致第二次感染也說不定，希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。

台灣豬瘟權威、台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，解封後反而要更加謹慎，生物安全和消毒都不能忽略，尤其運豬車輛從肉品市場回到養豬場時要特別留意消毒，而屠宰場、拍賣場、化製車等也要比照辦理，豬隻異常死亡就要馬上通報，既然大家都知道如何阻斷傳播鏈，就要徹底落實。

農業部 非洲豬瘟 解禁

