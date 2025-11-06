公務人員年金停砍案送出委員會 預計12月表決

立法院司法及法制委員會5日審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨團書記長羅智強（左）表示「停砍所得替代率，才是真改革」。（記者許正宏／攝影）

立法院司法及法制委員會昨天初審「公務人員退休 資遣撫卹法」修正草案，修法聚焦兩大重點，分別為停止調降退休年金所得替代率，以及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整；雖然朝野激烈交鋒一整天毫無共識，但主席、國民黨 籍召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野黨團協商，預計冷凍期一個月後，最快12月初拚三讀闖關。

立院司委會接連兩天排審攸關停砍公教年金的修法草案，昨天是公務人員，今天是教職人員的修法草案，預計也可送出委員會，交付協商，屆時一併在院會表決。

民進黨立委吳思瑤（中）手拿報告書，批評提案的在野黨立委不仔細研究公務人員退撫基金精算評估報告書。（記者許正宏／攝影）

由於民進黨 團及銓敘部反對停砍公教年金，昨天上午大體討論時，民進黨立委即展開「車輪戰」，輪番上陣發言，朝野火藥味十足。民進黨立委吳思瑤直指，停砍公教年金將造成「重退休，輕現職」、「重公教，輕勞工」、「公教破產，全民埋單」，以及讓中央政府承擔兩倍以上地方政府應當承擔的責任等四大不公。

國民黨團書記長羅智強則轟吳思瑤發言「冷血」，並表示若沒有優秀的專業認真文官，哪來的十大建設與科學園區？民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，「停砍所得替代率，才是真改革」。

民眾黨立委張啓楷也表示，請民進黨政府不要霸凌公教人員，民進黨推動年改有很多後遺症，受害的不只公教，而是全體民眾，修法是補破網，也呼籲政府趕快依法足額撥補公教基金，讓基金永續發展。

朝野一路討論到中午短暫休兵，翁曉玲下午宣布進入逐條審查時，吳思瑤抗議表示應繼續大體討論，國民黨立委林倩綺則提案停止大體討論。值得注意的是，民進黨在司委會有六個委員，不過僅有三人在場，最後綠營不敵藍白優勢人數，進入逐條審查。

審查過程，張啓楷表示，這次修法是因為「年金砍過頭了」，並非要回溯到以前的水準，只是要讓公教人員有一個尊嚴、保障的晚年。但民進黨立委沈發惠批評，在野立委除了抹黑年金改革，還扣民進黨「欺負公教人員」的帽子。由於會中並無共識，最後提案全數保留，送出委員會，交由黨團協商進行後續處理。

國民黨和民眾黨已對停砍年金所得替代率有默契，在野有人數優勢，最快通過修法方式是到立法院會直接表決，畢竟交付朝野協商，也會因民進黨團反對、無法達成共識，最終仍須提交院會表決，因此，在國民黨召委主導下，以最快速度送出委員會，等過了冷凍期，即可進行表決。