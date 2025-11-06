公務人員年金停砍案送出委員會 預計12月表決

我的頻道

記者屈彥辰／台北6日電
立法院司法及法制委員會5日審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨團書記長羅智強（左）表示「停砍所得替代率，才是真改革」。（記者許正宏／攝影）
立法院司法及法制委員會昨天初審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，修法聚焦兩大重點，分別為停止調降退休年金所得替代率，以及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整；雖然朝野激烈交鋒一整天毫無共識，但主席、國民黨籍召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野黨團協商，預計冷凍期一個月後，最快12月初拚三讀闖關。

立院司委會接連兩天排審攸關停砍公教年金的修法草案，昨天是公務人員，今天是教職人員的修法草案，預計也可送出委員會，交付協商，屆時一併在院會表決。

民進黨立委吳思瑤（中）手拿報告書，批評提案的在野黨立委不仔細研究公務人員退撫基金...
由於民進黨團及銓敘部反對停砍公教年金，昨天上午大體討論時，民進黨立委即展開「車輪戰」，輪番上陣發言，朝野火藥味十足。民進黨立委吳思瑤直指，停砍公教年金將造成「重退休，輕現職」、「重公教，輕勞工」、「公教破產，全民埋單」，以及讓中央政府承擔兩倍以上地方政府應當承擔的責任等四大不公。

國民黨團書記長羅智強則轟吳思瑤發言「冷血」，並表示若沒有優秀的專業認真文官，哪來的十大建設與科學園區？民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，「停砍所得替代率，才是真改革」。

民眾黨立委張啓楷也表示，請民進黨政府不要霸凌公教人員，民進黨推動年改有很多後遺症，受害的不只公教，而是全體民眾，修法是補破網，也呼籲政府趕快依法足額撥補公教基金，讓基金永續發展。

朝野一路討論到中午短暫休兵，翁曉玲下午宣布進入逐條審查時，吳思瑤抗議表示應繼續大體討論，國民黨立委林倩綺則提案停止大體討論。值得注意的是，民進黨在司委會有六個委員，不過僅有三人在場，最後綠營不敵藍白優勢人數，進入逐條審查。

審查過程，張啓楷表示，這次修法是因為「年金砍過頭了」，並非要回溯到以前的水準，只是要讓公教人員有一個尊嚴、保障的晚年。但民進黨立委沈發惠批評，在野立委除了抹黑年金改革，還扣民進黨「欺負公教人員」的帽子。由於會中並無共識，最後提案全數保留，送出委員會，交由黨團協商進行後續處理。

國民黨和民眾黨已對停砍年金所得替代率有默契，在野有人數優勢，最快通過修法方式是到立法院會直接表決，畢竟交付朝野協商，也會因民進黨團反對、無法達成共識，最終仍須提交院會表決，因此，在國民黨召委主導下，以最快速度送出委員會，等過了冷凍期，即可進行表決。

