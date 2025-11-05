普發萬元台幣今起登記 最快11/11入帳

普發現金領取方式、入帳時間

政府普發現金即將起跑，此次政府共提供5種領取方式，財政部 政務次長阮清華表示，登記入帳將於今天起開放預登記，依身分證字號分流共分5天進行，最快11月11日晚間就能陸續入帳。

阮清華表示，此次普發1萬元(台幣，下同，約320.8美元)現金比照前年普發現金模式，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5種方式。

阮清華表示，各種方式中，以登記入帳最為方便，民眾不用出門就能直接拿到錢，避免網路壅塞，也不用排隊，今開放預登記，依照身分證或居留證號分流，10日起則不限號碼開放全面登記，11日下午6時後陸續入帳。

阮清華表示，根據前年普發現金的經驗，選擇登記入帳有935萬人，占39.71%，比重最高，其次則是ATM領現，共571萬人，占23.24%，其他是直接入帳與郵局領現。

對於此次高峰會落在何時，阮清華則說，今年首日登記入帳人數尚難預估，高峰通常出現在早上，前年當時共分流10天，雖然有點壅塞，但還算是平穩，此次也加大頻寬，相信不會再有壅塞的狀況。

財政部指出，登記入帳開放預登記後，民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保 卡號，於普發現金官網之「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

但對於前年普發6000元時，有部分銀行提前入帳造成混亂的情況，財政部強調，今年各金融機構已明確規定，不得搶先墊款發放，統一於11日下午6時後陸續入帳，正式入帳日為11月12日，避免重蹈覆轍。