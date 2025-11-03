我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

兩岸鬥茶爭霸 阿里山茶農二代奪回茶王寶座

記者魯永明／嘉義即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海峽兩岸鬥茶茶王林士評出身阿里山林園製茶家族，是嘉縣紅茶比賽常勝軍。(林士評提供)
海峽兩岸鬥茶茶王林士評出身阿里山林園製茶家族，是嘉縣紅茶比賽常勝軍。(林士評提供)

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在中國大陸廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王，將在明年元月3日由主辦單位之一嘉縣阿里山茶業協會公開頒獎。

林士評出身阿里山林園製茶家族，是嘉縣紅茶比賽常勝軍。畢業於成功大學生物學系的他，與成大資工所畢業哥哥林仕育是高學歷茶農二代兄弟檔。回鄉接手茶園，理工思維結合傳統製茶工藝，在傳統茶鄉開出新風格。林士評第2次參加兩岸鬥茶，以青心烏龍茶摘下茶王。

奪茶王青心烏龍，採自春季高海拔原始林畔茶園，雲霧繚繞、氣溫涼冷，葉片肥厚、清香細膩。林士評堅持手工製程，經歷日光萎凋、浪菁、靜置、炒菁、團揉、乾燥與長達30小時烘焙程序，呈現花香馥郁、茶湯金黃透亮、回甘悠長完美口感，評審盛讚為「最具阿里山靈魂的茶」。

他笑說，得獎消息從廈門傳來還以為是詐騙電話，「沒想到真的成了茶王！」這份喜悅，成了他堅持品質最好回報。茶界人士說，「阿里山風土加上職人技術，成就好茶，茶王高山烏龍茶不只香傳兩岸，更泡出台灣茶人驕傲。」

林士評從小在茶園長大，大學畢業後返鄉協助家業，除了學習傳統製茶技術，還進修超過400小時茶改場與兩岸培訓課程，考取多項專業證照。他以理科專業精準控制製程溫濕度，打造出屬於自己的獨特茶風。林園製茶1985年創立，由茶農夫婦林良志與郭春美打造，是阿里山最早栽種高山茶家族之一。郭春美曾獲2002年「神農獎」，獲時任總統陳水扁召見表揚。如今二代兄弟檔延續家傳技藝，積極推動觀光茶廠與網路品牌，讓茶香飄向全球超過40個國家。

鬥茶由阿里山茶業協會及廈門茶界及報業共同舉辦，今年兩岸鬥茶賽共有55款台灣茶入圍，經兩岸5位評審嚴格評選，台灣茶拿下茶王1名、特別金獎3名、金獎5名、特別銀獎15名及優質獎31名，展現台灣高山茶獨有的實力與韻味。

海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事...
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王。(林士評提供)
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事...
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，儘管兩岸關係時冷時熱，茶香卻始終飄香不斷。今年賽事上月底在廈門圓滿落幕，最受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由嘉義縣阿里山茶農二代林士評榮登兩岸茶王。(林士評提供)
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，今年賽事受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再...
海峽兩岸鬥茶比賽邁入第15年，今年賽事受矚目的「茶王爭霸賽」揭曉，台灣阿里山茶再度奪回寶座，由林士評榮登兩岸茶王，林士評全家人合影。(林士評提供)

阿里山

上一則

吳音寧上位 前政委看台肥人事異動「神祕兮兮、遲早出事」

下一則

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

延伸閱讀

全球首例 法國操作機器人 遠端為中國病患完成心臟手術

全球首例 法國操作機器人 遠端為中國病患完成心臟手術
日媒：助習近平固權的「福建幫」 已從軍中消失

日媒：助習近平固權的「福建幫」 已從軍中消失
中國「十五五規劃」傳涉金門？陸委會：立場與陳玉珍一致

中國「十五五規劃」傳涉金門？陸委會：立場與陳玉珍一致
華婦不甘遭跨境電信騙局詐16萬元 請偵探追索

華婦不甘遭跨境電信騙局詐16萬元 請偵探追索

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉