「AI變臉也騙不了你」 律師教你破解數位詐騙四大招

聯合報健康事業部與富邦人壽於今（21）日共同舉辦「降低數位落差X健康講座」，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左一）、富邦人壽法律事務部律師吳恆安（左二）、禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威（左三）、果多樂齡活動平台營運長畢偉功（右一），提出樂齡族安心生活三大提案。（記者閻廣聖／攝影）

在人工智慧 快速發展的今日，數位詐騙手法也日益進化，不再僅是傳統電話詐騙，而是結合AI 換臉、變聲等深偽技術，讓「眼見未必為憑」。聯合報健康事業部與富邦人壽於21日共同舉辦「降低數位落差X健康講座」，邀請專家從法律、科技與醫療等角度，提出樂齡族安心生活三大提案：防詐識詐、AI應用及智慧健康。現場座無虛席，近兩百位民眾踴躍參與，展現社會對數位安全與健康議題的高度關注。

識破AI詐騙四要訣

富邦人壽法律事務部律師吳恆安指出，隨著人工智慧（AI）快速發展，深偽技術（Deepfake）也日益精進，能逼真生成虛假影像與聲音，模仿特定人物的外貌與語音特徵。詐騙手法包括合成不雅影像寄給當事人進行勒索，若不支付「封口費 」，即威脅公開影像；假冒親友致電，謊稱急需用錢要求匯款；偽裝公司高層進行視訊通話，指示員工轉帳，讓人防不勝防。為協助民眾防範數位詐騙，吳恆安歸納出以下破解要訣：

1. 確認對方動作

要求轉頭、揮手，看是否有不自然模糊或斷層或影音不同步。

2. 使用專屬密語

要求說出密語或共同經歷的事件，確保對方真實身分。

3. 警覺談話內容

注意是否提及借款、要求個資或匯款，立即掛斷電話避免受騙。

4. 撥打165反詐騙專線

提供證據協助調查，打詐人人有責。

數位詐騙的法律救濟

吳恆安表示，面對層出不窮的AI詐騙事件，若民眾不幸受害，可依法提起民事訴訟，或同步進行刑事告訴並附帶民事求償。針對新型態的數位詐騙行為，政府亦已強化法律規範與保障機制。

自112年5月31日起，刑法增訂第339-4條「加重詐欺罪」，針對利用電腦合成或其他科技方式，製作關於他人的不實影像、聲音或電磁紀錄等進行詐欺者，將加重處罰。另於113年7月31日正式施行《詐欺犯罪防制危害條例》，其中第43條特別規範「高額詐欺犯罪」，進一步強化打詐力度。

為保護被害人，《詐欺犯罪防制危害條例》第54條也明定相關救濟措施，包括：被害人得申請暫免繳納訴訟費、執行費，並將保全處分所需之擔保金額設上限為10分之1，降低民眾訴訟門檻，協助其依法維護權利。

應具備驗證AI答案的能力

果多樂齡活動平台營運長畢偉功在論壇中分享實用AI工具，強調與其焦慮追趕技術，不如聚焦在「能真正解決實際問題」的應用上。他指出，近年來生成式AI快速發展，常見的應用領域包括文字生成、影像合成與音樂創作，正深刻改變人們的生活與工作方式。

現場互動環節中，畢偉功帶領民眾實際操作ChatGPT，他也特別提醒：「AI 的回答不一定百分之百正確。」生成式AI（GenAI）是基於機器學習所訓練出的語言模型，其回應內容可能出現錯誤、不完全符合事實，甚至無法準確反映使用者的特定需求。因此，在使用AI工具時應保持謹慎態度，適時檢查、驗證內容，方能善用其優勢，提升生活效率與品質。

日常保健以及APP科技掛號

禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威談現代常見的消化道疾病「胃食道逆流」，提醒民眾正確認識病症與日常保健方式。根據統計，國內約每四位成人中就有一人受到胃食道逆流困擾，此病症與飲食習慣息息相關，尤其應避免甜食、酸性飲料、油炸食物，以及抽菸與飲酒等高風險因子。但他提醒，有類似症狀不代表就是胃食道逆流，因為其他疾病亦可能產生相似症狀。

針對藥物治療部分，他提醒，許多民眾誤以為「吃藥也不會好」，其實主要原因在於未依照醫囑準時服藥。治療初期可使用短期藥物控制症狀，若需長期用藥，則應以「最低有效劑量」為原則。此外，若患者對藥物依賴程度高，也可考慮內視鏡手術，不過手術前務必透過胃酸檢測確認病情。除了健康衛教，葉秉威也在現場教導民眾如何透過手機APP進行科技掛號及查詢等候號，協助推動更便利的智慧生活。