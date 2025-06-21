我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選日飆高溫 選務官員籲提前投票

美軍「部署餐」舊片瘋傳 網友熱議是否將直接介入以伊戰爭

「AI變臉也騙不了你」 律師教你破解數位詐騙四大招

記者楊孟蓉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合報健康事業部與富邦人壽於今（21）日共同舉辦「降低數位落差X健康講座」，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左一）、富邦人壽法律事務部律師吳恆安（左二）、禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威（左三）、果多樂齡活動平台營運長畢偉功（右一），提出樂齡族安心生活三大提案。（記者閻廣聖／攝影）
聯合報健康事業部與富邦人壽於今（21）日共同舉辦「降低數位落差X健康講座」，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左一）、富邦人壽法律事務部律師吳恆安（左二）、禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威（左三）、果多樂齡活動平台營運長畢偉功（右一），提出樂齡族安心生活三大提案。（記者閻廣聖／攝影）

人工智慧快速發展的今日，數位詐騙手法也日益進化，不再僅是傳統電話詐騙，而是結合AI換臉、變聲等深偽技術，讓「眼見未必為憑」。聯合報健康事業部與富邦人壽於21日共同舉辦「降低數位落差X健康講座」，邀請專家從法律、科技與醫療等角度，提出樂齡族安心生活三大提案：防詐識詐、AI應用及智慧健康。現場座無虛席，近兩百位民眾踴躍參與，展現社會對數位安全與健康議題的高度關注。

識破AI詐騙四要訣

富邦人壽法律事務部律師吳恆安指出，隨著人工智慧（AI）快速發展，深偽技術（Deepfake）也日益精進，能逼真生成虛假影像與聲音，模仿特定人物的外貌與語音特徵。詐騙手法包括合成不雅影像寄給當事人進行勒索，若不支付「封口費」，即威脅公開影像；假冒親友致電，謊稱急需用錢要求匯款；偽裝公司高層進行視訊通話，指示員工轉帳，讓人防不勝防。為協助民眾防範數位詐騙，吳恆安歸納出以下破解要訣：

1. 確認對方動作

要求轉頭、揮手，看是否有不自然模糊或斷層或影音不同步。

2. 使用專屬密語

要求說出密語或共同經歷的事件，確保對方真實身分。

3. 警覺談話內容

注意是否提及借款、要求個資或匯款，立即掛斷電話避免受騙。

4. 撥打165反詐騙專線

提供證據協助調查，打詐人人有責。

數位詐騙的法律救濟

吳恆安表示，面對層出不窮的AI詐騙事件，若民眾不幸受害，可依法提起民事訴訟，或同步進行刑事告訴並附帶民事求償。針對新型態的數位詐騙行為，政府亦已強化法律規範與保障機制。

自112年5月31日起，刑法增訂第339-4條「加重詐欺罪」，針對利用電腦合成或其他科技方式，製作關於他人的不實影像、聲音或電磁紀錄等進行詐欺者，將加重處罰。另於113年7月31日正式施行《詐欺犯罪防制危害條例》，其中第43條特別規範「高額詐欺犯罪」，進一步強化打詐力度。

為保護被害人，《詐欺犯罪防制危害條例》第54條也明定相關救濟措施，包括：被害人得申請暫免繳納訴訟費、執行費，並將保全處分所需之擔保金額設上限為10分之1，降低民眾訴訟門檻，協助其依法維護權利。

應具備驗證AI答案的能力

果多樂齡活動平台營運長畢偉功在論壇中分享實用AI工具，強調與其焦慮追趕技術，不如聚焦在「能真正解決實際問題」的應用上。他指出，近年來生成式AI快速發展，常見的應用領域包括文字生成、影像合成與音樂創作，正深刻改變人們的生活與工作方式。

現場互動環節中，畢偉功帶領民眾實際操作ChatGPT，他也特別提醒：「AI 的回答不一定百分之百正確。」生成式AI（GenAI）是基於機器學習所訓練出的語言模型，其回應內容可能出現錯誤、不完全符合事實，甚至無法準確反映使用者的特定需求。因此，在使用AI工具時應保持謹慎態度，適時檢查、驗證內容，方能善用其優勢，提升生活效率與品質。

日常保健以及APP科技掛號

禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威談現代常見的消化道疾病「胃食道逆流」，提醒民眾正確認識病症與日常保健方式。根據統計，國內約每四位成人中就有一人受到胃食道逆流困擾，此病症與飲食習慣息息相關，尤其應避免甜食、酸性飲料、油炸食物，以及抽菸與飲酒等高風險因子。但他提醒，有類似症狀不代表就是胃食道逆流，因為其他疾病亦可能產生相似症狀。

針對藥物治療部分，他提醒，許多民眾誤以為「吃藥也不會好」，其實主要原因在於未依照醫囑準時服藥。治療初期可使用短期藥物控制症狀，若需長期用藥，則應以「最低有效劑量」為原則。此外，若患者對藥物依賴程度高，也可考慮內視鏡手術，不過手術前務必透過胃酸檢測確認病情。除了健康衛教，葉秉威也在現場教導民眾如何透過手機APP進行科技掛號及查詢等候號，協助推動更便利的智慧生活。

「降低數位落差X健康講座」現場氣氛熱烈，民眾踴躍提問，透過專家深入淺出的講解與實務分享，讓與會者在輕鬆的氛圍中學習到防詐知識、健康觀念與數位應用，真正落實「科技有感、健康有力」的生活目標。

禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威談現代常見的消化道疾病「胃食道...
禾馨民權內科診所、台安醫院胃腸肝膽科主治醫師葉秉威談現代常見的消化道疾病「胃食道逆流」。（記者閻廣聖／攝影）
果多樂齡活動平台營運長畢偉功在論壇中分享實用AI工具。（記者閻廣聖／攝影）
果多樂齡活動平台營運長畢偉功在論壇中分享實用AI工具。（記者閻廣聖／攝影）
「降低數位落差X健康講座」現場氣氛熱烈，民眾踴躍提問。（記者閻廣聖／攝影）
「降低數位落差X健康講座」現場氣氛熱烈，民眾踴躍提問。（記者閻廣聖／攝影）
富邦人壽法律事務部資深經理吳恆安現場教民眾如何識破AI詐騙。（記者閻廣聖／攝影）
富邦人壽法律事務部資深經理吳恆安現場教民眾如何識破AI詐騙。（記者閻廣聖／攝影）

AI 人工智慧 封口費

上一則

網路爆紅 90歲阿嬤無師自通 看照片做出微妙微肖微型總統府

延伸閱讀

飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯...這口味竟是地雷

飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯...這口味竟是地雷
聯合健保與加聯泰平醫療網舉辦健康講座

聯合健保與加聯泰平醫療網舉辦健康講座
費城福建同鄉聯合會與傑佛遜醫院癌症中心聯合舉辦 女性健康講座

費城福建同鄉聯合會與傑佛遜醫院癌症中心聯合舉辦 女性健康講座
Meta在台打詐 2024年下架逾160萬則詐騙廣告

Meta在台打詐 2024年下架逾160萬則詐騙廣告

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來