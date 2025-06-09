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社群影響大、網路行銷廣…台灣青少年吸電子煙 5年倍增

記者廖靜清／台北9日電
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台灣全面禁止新興菸品屆滿二年，但網路社群的電子煙廣告與販賣行為仍然猖獗，購買容易。(記者廖靜清／攝影)
台灣全面禁止新興菸品屆滿二年，但網路社群的電子煙廣告與販賣行為仍然猖獗，購買容易。(記者廖靜清／攝影)

台灣國健署「2022年大專校院學生健康行為調查」顯示，大專校院學生紙菸吸菸率為5.29%，電子煙使用率則為5.24%，加上中學生比率，預估目前年輕學子吸食電子煙比率已超過紙菸。專家表示，除了同儕影響，網路行銷及演算法刺激，讓不少年輕人掉入菸品陷阱。

國健署調查發現，國中學生電子煙使用率由2018年1.9%（男生2.8%、女生1.0%），上升至2023年3.2%（男生3.7%、女生2.5%）。

在高中職學生部分，2018年電子煙吸食率為3.4%（男生4.7%、女生1.8%）竄升至2023年6.3%（男生7.2%、女生4.9%），推估全台共有5萬4000多名青少年正在吸食電子煙，短短5年吸食人口快速倍增。

據WHO最新報告顯示，全球約有3700萬名的13至15歲孩童使用菸草產品，許多國家青少年電子煙吸食率高於成年人，主要原因在於社群網路媒體的推波助瀾，電子煙、加熱菸等新興菸品行銷成功，在社群媒體平台上的瀏覽量已超過34億次。

「新興菸品在網路行銷手段非常猖獗。」董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，菸害防制法新制上路逾兩年，國健署宣稱嚴格稽查，但眾多年輕族群加入電子煙相關LINE族群，購買各種煙彈，此外，在各大搜尋網路鍵入關鍵字，仍可輕易找到購買方式。

林清麗指出，電子煙吸食器外型炫酷，另添加了香味，網路宣導則著重於電子煙有助於「減害」與「戒菸」，讓青少年產生好奇並嘗試，這完全背離了總統賴清德提出「健康台灣」青少年身心健康等政策。

林清麗說，以往青少年吸食紙菸，多半受周邊同學、朋友影響，而這幾年網路、智慧型手機等普及，讓青少年暴露於網路新興菸品的行銷，以及「演算法」的再三刺激，只要一打開手機、電腦，就可能收到電子煙網路行銷訊息。

國教行動聯盟王瀚陽表示，紙菸吸菸率逐漸下降，但電子煙吸食率卻是向上，成為青少年接觸毒品的敲門磚。呼籲政府全面封鎖電子煙相關資訊與販賣網站，建立「新興菸品查緝平台」，避免孩子在網路世界隨時觸及相關廣告。

使用電子煙最高罰1萬元台幣，為何仍有眾多年輕族群吸食？林清麗表示，民眾若要檢舉二手菸、電子煙，除了需提供自身基本資料，還需檢附「被檢舉人」違法事證，費時費工，且無檢舉獎金，吃力不討好，況且稽查人員在接獲通報後趕到現場，往往已找不到吸食者。

學生落入電子煙陷阱
學生落入電子煙陷阱

賴清德 社群媒體 智慧型手機

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