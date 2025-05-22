取代石油 黃仁勳：AI將成戰略資源 消耗能源大須政府支持

輝達執行長黃仁勳21日舉辦全球媒體記者會，指AI基礎建設會是未來10年全球競爭主軸。（記者余承翰／攝影）

輝達 創辦人暨執行長黃仁勳 昨天在台灣舉行全球媒體記者會，他指出，AI （人工智慧）基礎建設會是未來十年全球競爭主軸，AI圖形處理器（GPU）將取代石油，成為新時代的戰略資源。雖然建置巨型AI資料中心，耗電量大，但未來AI將與電力和網路一樣，成為每個國家社會和產業不可或缺的基礎。

黃仁勳說，AI基礎建設堪稱新一波工業革命，也成為「算力即為國力」衡量國家實力的指標。由於AI建設要消耗大量的能源，因而必須仰賴政府支持，他認為，政府應提供多元能源，無論是氫能、核能、太陽能還是風能，全球各地政府依據當前最可行的方案來選擇。而各國政府也應透過投入AI基礎建設，推動產業重組，並思考產業平衡發展。

他以中東為例，中東國家原以出口石油等能源為主，但他們已洞察到不應只停留出口能源，而是改為出口智慧，連加拿大也是如此。這些擁有能源過剩國家，他們已經要投入建構AI基礎建設，出口人工智慧，藉此提升產業、增加價值。

他並強調，雖然全球AI基礎建設正處於起步階段，但會有愈來愈多國家加入這場競賽，放眼未來數年，將會帶起上兆美元等級的投資，而台灣將處於關鍵供應鏈樞紐，更是AI落地與創新應用的重要基地。

外界也相當關注美國晶片政策未來走向。對於美國川普政府限制輝達H20晶片出口到中國大陸，黃仁勳也重申，這是美國政府的一項錯誤政策，不僅讓輝達錯失五百億美元商機，反而激勵大陸加緊腳步、積極發展AI晶片。

黃仁勳指出，大陸市場非常重要，他也分享三點觀察。第一，大陸擁有全世界50%的AI研究人員。「我們希望AI研究人員基於輝達技術打造能力。」他也讚美DeepSeek，「DeepSeek運行得非常出色，第一季表現優異，是個優秀的AI模型，是開源的禮物」。

第二，大陸市場相當龐大，他預估明年大陸AI市場規模可達到500億美元，讓輝達錯失500億美元的市場機會實在可惜。因為這會為美國帶來稅收，創造就業，維持產業持續發展。他並提出4年前在拜登政府剛開始執政時，輝達在大陸的市場占有率接近95%，今天卻只剩下50%，其餘市場份額都被大陸技術所占據。

最後，當地公司非常有才華且非常有決心。出口管制反而給了他們精神、動力以及政府支持，加速了他們的發展。他並舉華為是世界最強大的科技公司之一，他們創新速度非常快。因此，黃仁勳說「我認為總體來說，出口管制是失敗的。事實顯示了這一點」。