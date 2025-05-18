台北世壯運 昆凌90歲爺爺報名5項 標槍奪下金牌

歌手周杰倫夫人、昆凌的爺爺Laurence Quinlivan。(本報資料照片)

台北世壯運登場，今天是第一天賽程，不少高齡選手上場，今天上午田徑場上最大焦點莫過於知名歌手周杰倫 岳祖父、昆凌的爺爺Quinlivan Laurence James，高齡90歲的他此次赴台將參與5項賽事，第一項標槍男子90+就以12公尺12奪下金牌。

今天有不少高齡選手登場，亮點選手包含105歲最高齡泰籍選手薩旺、99歲Allan Martin田徑、97歲唐成瑤游泳等，高齡選手拚勁讓人感動。

昆凌的爺爺Laurence Quinlivan是運動健將，學生時期就曾拿下過澳洲 高中錦標賽鉛球冠軍，是各大國際運動賽事的常客，而他在此屆世壯運將參賽100公尺、200公尺短跑、標槍、鐵餅與鉛球等5項賽事，跨足田徑、擲遠領域，可說是老當益壯。

不只國外高齡選手發光，國內高齡選手也很威。在許多世界級田徑賽中獲獎無數、高齡88歲的「噴射機奶奶」潘秀雲備受矚目，她參加100公尺女子決賽，台北市長蔣萬安也將到場觀賽。

88歲「噴射機奶奶」潘秀雲的運動人生也很勵志，不論是慢跑、登山、跳遠、打網球都難不倒，在許多世界級田徑賽事上獲獎無數，其實她在63歲那年，曾被醫生診斷出有退化性關節 炎，需要置換人工關節，不服輸的她堅持不開刀，靠運動成功復健，並開啟「運動員第二春」。70歲時她在國際賽事中的100公尺項目跑出了15.14秒成績，連同齡的男選手都自嘆不如，往後幾年，她不僅陸續打破國內各項紀錄，在國際賽中，更成了一道難以跨越的障礙。