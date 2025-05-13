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協調、陳情都沒用…中藥新令未撤回 藥師告衛福部長圖利

記者廖靜清、王聖藜／台北13日電
藥師公會理事長黃金舜（前左二）12日率領幹部到台北地檢署按鈴控告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰涉圖利罪。(記者林伯東／攝影)
藥師公會理事長黃金舜（前左二）12日率領幹部到台北地檢署按鈴控告衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰涉圖利罪。(記者林伯東／攝影)

衛福部3月18日發布藥事法「318解釋令」，引起藥師不滿，認為此舉開放「經營中藥從業人員」資格，嚴重侵害藥師執業範疇。藥師公會全聯會昨至台北地檢署，按鈴告發衛福部部長邱泰源及中醫藥司司長蘇奕彰，涉貪汙治罪條例圖利等罪嫌。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，透過各種方式向衛福部及中醫藥司溝通、協調、陳情，希望政府撤回違法解釋令，但未接到回應，邱泰源、蘇奕彰仍一意孤行，好像「朕想要怎麼樣就怎麼樣，一介草民干我何事。」藥師公會忍無可忍、沒有退路，才到地檢署提告。

藥師公會委任律師唐嘉瑜表示，邱泰源為衛福部部長、蘇奕彰為中醫藥司司長，而藥師法規定正是他們監督事項，兩人明知此項解釋違反法令，卻繼續維持，導致不具專業藥師資格的人可取得中藥販賣資格的不法利益，建請檢方依法查辦。

對此，邱泰源表示，每個人都有發表不同聲音的權利，衛福部站在國家發展的的角度，不管是西藥或中藥，均應該在台灣蓬勃發展，醫療才能有韌性。

蘇奕彰強調，解釋令符合行政流程，歷經2年與各團體溝通，雖不能盡如人意，而中醫藥產業也覺過度被壓制，傳統中藥行逐漸凋零沒落。

「中藥販售新令是一個社會分工，可以讓藥師、中醫師的服務更好。」蘇奕彰指出，中藥從業人員既不是醫事人員，也不涉及藥師調劑權問題，重點核心在「專業分工合作」，這項解釋令對全民是件好事。

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