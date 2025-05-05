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黑白集／台2032前不缺電 只是既髒又貴

黑白集
台灣最後一座運轉中的核電機組、位於屏東墾丁南灣的核三廠2號機，5月17日將除役，圖為從附近高處可見核三廠內的建築。（本報資料照片）
台灣最後一座運轉中的核電機組、位於屏東墾丁南灣的核三廠2號機，5月17日將除役，圖為從附近高處可見核三廠內的建築。（本報資料照片）

再過不到半個月，台灣最後一座核電機組即將除役，面對外界缺電憂慮再起，賴總統稱，台灣2032年前供電無虞，現在缺的是綠電。這話一出，網友紛紛照樣造句「我不缺錢，只是缺現金」大加譏諷；更何況，缺綠電不就是缺電嗎？這不是邏輯死亡就是空話王。且就算真的不缺電，背後又付出多少代價？

台電累積虧損已高達4000多億台幣，雖然從經濟部到台電都否認與綠電收購價有關，但從這幾年綠能弊案四起，加上綠電高額的收購價，投資綠電的綠友友跟著發大財，就知道背後藏著多大利益，才會被在野黨大酸「台電跌倒、雲豹吃飽」。

尤其，這次政院把先前被藍白刪除的撥補台電千億台幣預算，又塞進因應對等關稅的特別條例中，讓社會譁然。根據TPOC台灣議題研究中心分析輿情資料庫發現，這段期間關於「台電」的討論，大多數表達了對能源政策與補助的疑慮及不信任，其中高達21.5%聲量的留言認為「政府補助台電涉及圖利綠能業者」。不論賴政府如何撇清，都難解民眾疑慮，難怪賴的話一出，民眾就擔心台電的虧損又要變多了。

且就算火電是夠的，付出的代價卻是破壞藻礁、珊瑚礁、基隆港，以及高碳排，這些無形的環境與健康成本，可一點也不亞於昂貴的綠電，這「夠用」的背後，有多麼沉重！

綠能 藻礁 關稅

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