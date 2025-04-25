我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

醫助末期病人死亡 逾86%民眾支持 醫界卻多反對

記者林琮恩／台北25日電
醫師協助死亡vs.安樂死 製表／元氣中心
醫師協助死亡vs.安樂死 製表／元氣中心

隨醫療進步，末期病人可用維生醫療延長生命，但許多病人受病痛折磨，不少民眾倡議安樂死立法，但各界意見分歧。台大公衛學院昨公布最新「醫師協助死亡」調查研究顯示，不分情境下，支持醫師協助死亡民眾比率達67.6%，其中，以支持末期病人採醫助死亡者達86.2%最高，學者建議社會應開啟對話與溝通。

醫助死亡與安樂死均是透過致死藥物，讓受苦病人加速離世，差別是安樂死全程由醫護人員執行，醫助死亡是醫師評估後，開立合適致命藥物，病人最終須自行服用藥物，藉此減少醫師倫理疑慮。台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容說，醫助死亡常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解痛苦，不是醫師主動結束病人生命，而是具備決策能力的病人自主決定。

醫助死亡支持度調查設定三種情境，陳端容說，首先針對疾病末期且預期壽命有限，且病人具無法忍受痛苦，如癌症末期，高達86.2%支持可要求醫助死亡。其次，疾病非末期但無法治癒，且身上有無法忍受的痛苦，如漸凍人等罕病，支持度達79.6%。第三、病人嚴重喪失認知能力，疾病無法治癒也無改善方式，如極重度失智，支持度72.6%。

陳端容說，研究調查對象為全台3992名成人，醫助死亡支持較高族群，包括20至39歲年輕人、男性、無宗教信仰者及照服員。她說，年輕人則多持個人主義，支持病人有自主選擇權利，但年長者及女性認為「延命是孝道」，不支持醫助死亡。

「多數民眾害怕生不如死，接受善終自主，對尊嚴死態度漸趨開放。」陳端容表示，民意高度支持疾病末期，且無法緩解痛苦病人，有權利要求醫助死亡，建議開放社會對話。

不過台大公衛學院調查顯示，醫界持反對意見。台大醫院倫理中心主任蔡甫昌說，醫界擔心影響安寧緩和醫療推動，或導致非自願民眾選擇醫助死亡，甚至混淆醫師角色「從救死扶傷變成死亡醫師。」

台大公衛學院公布「醫師協助死亡」調查研究顯示，不分情境下，支持醫師協助死亡的民眾...
台大公衛學院公布「醫師協助死亡」調查研究顯示，不分情境下，支持醫師協助死亡的民眾比率超過六成，學者建議社會應開啟對話與溝通。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

安樂死 癌症

上一則

男大生帶長槍到大學當眾把玩 師生嚇壞 處分結果曝光

下一則

黑白集／川普髮夾彎 賴清德「脫中」畫餅成獨角戲

延伸閱讀

鄉村軼事

鄉村軼事
勿高估台灣年輕人作戰意願？美期刊3原因籲保留看待 國防體制未準備好

勿高估台灣年輕人作戰意願？美期刊3原因籲保留看待 國防體制未準備好
中學者評兩岸：北京沒有統一時間表 川不想台海爆戰爭

中學者評兩岸：北京沒有統一時間表 川不想台海爆戰爭
柯林法洛21歲兒罹罕病 親曝痛心送長照機構原因

柯林法洛21歲兒罹罕病 親曝痛心送長照機構原因

熱門新聞

藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話