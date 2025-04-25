醫助末期病人死亡 逾86%民眾支持 醫界卻多反對

醫師協助死亡vs.安樂死 製表／元氣中心

隨醫療進步，末期病人可用維生醫療延長生命，但許多病人受病痛折磨，不少民眾倡議安樂死 立法，但各界意見分歧。台大公衛學院昨公布最新「醫師協助死亡」調查研究顯示，不分情境下，支持醫師協助死亡民眾比率達67.6%，其中，以支持末期病人採醫助死亡者達86.2%最高，學者建議社會應開啟對話與溝通。

醫助死亡與安樂死均是透過致死藥物，讓受苦病人加速離世，差別是安樂死全程由醫護人員執行，醫助死亡是醫師評估後，開立合適致命藥物，病人最終須自行服用藥物，藉此減少醫師倫理疑慮。台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容說，醫助死亡常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解痛苦，不是醫師主動結束病人生命，而是具備決策能力的病人自主決定。

醫助死亡支持度調查設定三種情境，陳端容說，首先針對疾病末期且預期壽命有限，且病人具無法忍受痛苦，如癌症 末期，高達86.2%支持可要求醫助死亡。其次，疾病非末期但無法治癒，且身上有無法忍受的痛苦，如漸凍人等罕病，支持度達79.6%。第三、病人嚴重喪失認知能力，疾病無法治癒也無改善方式，如極重度失智，支持度72.6%。

陳端容說，研究調查對象為全台3992名成人，醫助死亡支持較高族群，包括20至39歲年輕人、男性、無宗教信仰者及照服員。她說，年輕人則多持個人主義，支持病人有自主選擇權利，但年長者及女性認為「延命是孝道」，不支持醫助死亡。

「多數民眾害怕生不如死，接受善終自主，對尊嚴死態度漸趨開放。」陳端容表示，民意高度支持疾病末期，且無法緩解痛苦病人，有權利要求醫助死亡，建議開放社會對話。