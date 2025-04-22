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「憂鬱自傷」躍台灣兒少身心科就診之冠 醫：不想上學是警訊

記者廖靜清／台北22日電
台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾說，「孩子抱怨身體不舒服、不想上學時，是兒少身心困擾的警訊」，情緒障礙也容易引發憂鬱症、過動症等；圖為示意圖。(本報資料照片)
台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾說，「孩子抱怨身體不舒服、不想上學時，是兒少身心困擾的警訊」，情緒障礙也容易引發憂鬱症、過動症等；圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣兒童青少年精神醫學會發布兒少心理健康調查，近3年，憂鬱症、自殘等兒少患者明顯增加，位居兒童身心科門診診斷類別第一名。此外，確診為憂鬱症的孩子屬於自殺高風險族群，從國小起就有自殺或自傷等意念，需要家長、專家關注。

該項研究係針對上百名兒童身心科醫師進行調查，研究顯示，近年來，因注意力不足過動症、自閉症等先天性因素較高的情緒障礙困擾的兒少，至身心科就診的人數變動不大，反觀與環境互動、環境誘發有關的憂鬱症、焦慮症，已成為兒心科患者主要就診原因。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾表示，臨床研究證實，35%的心理疾病於個案14歲前就逐漸發展，若孩子情緒問題未能獲得改善，將會影響日後人格特質。青少年發育快速，又面臨求學、人際社交等壓力，如果缺乏團體支持與陪伴，容易產生無助感或憂鬱傾向。

「孩子抱怨身體不舒服、不想上學時，這正是兒少身心困擾的警訊」，林健禾說，情緒障礙也容易引發憂鬱症、過動症等，不少個案在心情很糟，又找不到解決方法時，常透過自殘來蓋過委屈或憤怒。若孩子總是放下袖子或經常穿著長袖衣物，可能欲掩飾手臂上的自傷疤痕，家長務必提高警覺。

國衛院群體健康科學研究所副研究員級、台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒，深入研究「中小學網路行為與自傷風險關係」，結果顯示，過去10多年來，國內青少年自傷與自殺企圖行為逐年增加，原因與網路普及有關，而性私密影像外流、網路霸凌、網路遊戲成癮為增加兒少自傷風險的關鍵。

上述網路不當行為與自傷風險有高度關聯性，其中又以「自己八卦及謠言被張貼至社群平台」，最易讓青少年產生明顯憂鬱情緒，而網路霸凌加害行為則會直接影響到青少年的自尊。

進一步分析各類不當行為發現，「網路霸凌被害」對孩子的自傷風險影響最大，自傷風險分數增加6.45分。網路霸凌加害，則增加5.83分，其他如性相關訊息外傳、網路遊戲成癮等，則增加4到5分。至於性相關訊息遭外傳，增加4.3分自傷風險，而網路遊戲成癮則增加3.3分風險。

林煜軒強調，網路社群媒體易使青少年沉迷於同溫層，若本身已有憂鬱傾向，或正面臨生活困難、求學壓力，持續觀看網路負面內容，恐讓孩子陷入更深的憂鬱情緒。

大部分家長所關注的孩子上網時數，反倒相對風險較低，每增加1小時，僅增0.14分自傷風險。林煜軒提醒，家長不要斤斤計較孩子上網時間長短，而是多關心孩子上網行為，留意「性」相關文字、圖片、影音。

兒童身心科主要就醫問題
兒童身心科主要就醫問題

憂鬱症 社群媒體 心理健康

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